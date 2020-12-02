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Какими преимуществами обладает российская боевая машина «Терминатор» 

RT на русском 22 минуты назад
Войска Центрального военного округа начали осваивать новую партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщает Минобороны РФ. Знакомиться с характеристиками этой техники военнослужащим будут помогать сотрудники «Уралвагонзавода». «Терминатор» — уникальное изделие, предназначенное для поражения живой силы, бронетехники, танков, вертолётов, самолётов и БПЛА. Одна такая машина на поле боя способна заменить два БМП и один мотострелковый взвод. По мнению экспертов, успешное освоение «Терминатора» заметно усилит боевой потенциал танковых войск России.
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к освоению новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщается на странице Минобороны РФ в Facebook.

«Боевая машина поддержки танков «Терминатор» — многоцелевая и высокозащищённая, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами», — отмечает пресс-служба военного ведомства.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что партия из восьми «Терминаторов» была поставлена в гвардейскую танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области.
По словам военачальника, в этом соединении БМПТ будут проходить «опытную эксплуатацию». В освоении новых машин военнослужащим станут помогать сотрудники корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).
Как говорится в материалах Минобороны РФ, применение «Терминаторов» в боевых порядках способно значительно увеличить возможности танков и повысить их живучесть.
В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов подчеркнул, что БМПТ позволяют эффективно прикрывать танки на современном поле боя, где «гусеничных монстров» подстерегает множество опасностей. По словам эксперта, главные враги танков — пехота с мобильными ракетными комплексами и гранатомётами, а также армейская авиация и БПЛА.
«Танки не утратили своё значение на современном ТВД (театре военных действий. — RT). Чтобы они не отвлекались от выполнения своих главных задач, как раз и нужны БМПТ, то есть машины, которые могут их прикрывать, уничтожая прежде всего танкоопасную живую силу, вертолёты и беспилотники. Особо важную роль «Терминаторы» играют в городских условиях, где танки ещё более уязвимы, чем на местности», — пояснил Суворов.
«Высокая огневая эффективность»
«Терминатор» — продукт экспериментальных разработок отечественных конструкторских бюро. История БМПТ началась с «объекта 781», который в 1989 году собрали специалисты КБ Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). Машина была изготовлена на шасси танка Т-72Б и унифицирована с ним по узлам и агрегатам.
Арсенал «объекта 781» включал две 30-мм автоматические пушки 2А72 со спаренными с ними пулемётами, комплекс управляемого ракетного вооружения 9К113 «Конкурс» и две курсовые установки с 30-мм автоматическими гранатомётами АГ-17Д.
Детище челябинских инженеров получило автоматизированную систему управления огнём (СУО), которая позволяла вести стрельбу как с места, так и в движении. А благодаря многотопливному дизельному двигателю В-84 мощностью 840 л.с. машина могла развивать скорость до 60 км/ч (по шоссе).
Однако распад СССР не позволил ЧТЗ получить государственное финансирование под амбициозный проект. Челябинцы не опустили руки и в середине 1990-х годов за счёт собственных средств построили более совершенный образец БМПТ — «объект 787», получивший за оригинальную форму башни прозвище «Гадюка».
Машина была собрана на базе танка Т-72АВ. Её арсенал состоял из двух пушек 2А72, спаренных с ними 7,62-мм пулемётов Калашникова и пусковых установок с неуправляемыми авиационными ракетами. В задней части изделия конструкторы установили два танковых 12,7-мм зенитных пулемёта Никитина-Соколова-Волкова (НСВТ).
Испытания «Гадюки» проходили в 38-м НИИИ Минобороны РФ. Образец показал «высокую огневую эффективность». Однако, как отмечают в военном ведомстве, «решением руководства было принято запретить заниматься доводкой этой многоцелевой боевой машины».
Документация по этому изделию была передана Уральскому конструкторскому бюро транспортного машиностроения (сейчас входит в УВЗ). В конце 1990-х годов по заказу Минобороны РФ начался новый этап работ по будущему «Терминатору».
В 2006 году машина успешно прошла государственные испытания и была рекомендована к принятию на вооружение российской армии как новый тип боевой техники, не имеющий аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении.
Однако окончательное решение о закупках так и не было принято из-за развернувшихся дискуссий по поводу численности экипажа. «Терминатор» середины 2000-х годов был создан для пяти человек, а военные в итоге попросили сократить этот показатель до трёх.
Специалисты УКБТМ выполнили требование Минобороны. Впервые прототип обновлённого образца БМПТ был представлен на международной выставке Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле в 2013 году.
«Значительное превосходство»
По информации Минобороны РФ, современный «Терминатор» вооружён двумя 30-мм пушками, четырьмя противотанковыми ракетными комплексами «Атака», двумя автоматическими гранатомётами АГС-17Д и 7,62-мм пулемётом. Защищённость и подвижность БМПТ находится на уровне танка, на шасси которого он изготавливается.
По информации УВЗ, по своей боевой эффективности один «Терминатор» способен заменить на театре военных действий два БМП и мотострелковый взвод. По сочетанию огневой мощи и защищённости аналогов отечественной машине в мире нет, утверждают специалисты «Уралвагонзавода».
«Сочетание в одной машине мощного многоканального вооружения с большим боекомплектом (он в два раза больше, чем у современных БМП), совершенных средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты обеспечивают БМПТ значительное превосходство по военно-техническому уровню над лучшими образцами зарубежных бронированных машин типа БМП», — говорится на сайте УВЗ.
В комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что «Терминатор» заслуженно снискал лестные отзывы о боевой эффективности. Помимо арсенала и высокого уровня защиты, к преимуществам БМПТ он отнёс «мощный прицельно-наблюдательный комплекс».
«Терминатор» имеет очень развитые возможности по обнаружению цели, а его вооружение позволяет вести огонь сразу по пяти целям. Ракеты БМПТ обладают сверхзвуковой скоростью и могут применяться как против бронированных целей, так и хорошо укреплённых огневых точек», — рассказал Хлопотов.
Последние годы отечественные конструкторы экспериментируют с арсеналом «Терминатора». Так, на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, что на одной из модификаций БМПТ установлены две пушки калибра 37 мм.
Военные также не исключают, что в будущем машина может получить новейший 57-мм боевой модуль АУ-220М («Байкал») с автоматической пушкой высокой баллистики и 7,62-мм пулемётом 6П7К (одна из модификаций пулемёта Калашникова).

«Максимальная скорострельность АУ-220М — 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 14,5 км, боекомплект — 80 выстрелов. В боекомплекте — многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды. С пушкой спарен пулемёт калибра 7,62 мм, боекомплект — 1000 патронов. Модуль имеет возможность вращения на 360 градусов по горизонту», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как сообщают военные, важной конструктивной особенностью пушки АУ-220М является угол подъёма её ствола — он значительно выше, чем у традиционного артиллерийского орудия. Данное качество повышает боеспособность в городских условиях и позволяет вести огонь по воздушным целям.

«На «Терминатор» вполне реально установить 57-мм пушку. Тем более наша армия постепенно переходит на этот калибр, так как мощности 30-мм орудий из-за развития защитных материалов не всегда хватает. А такая пушка способна эффективно поражать самую современную бронетехнику», — рассуждает Сергей Суворов.

Алексей Хлопотов считает, что долгие годы работы челябинских и уральских конструкторов над «Терминатором» не были напрасными — интеллектуальные и финансовые инвестиции в проект этого изделия позволили создать не имеющую аналогов боевую машину. В настоящее время, как полагает эксперт, армия должна определиться с тем, как применять БМПТ в боевых порядках.

«Предполагается, что в перспективе будет создано подразделение нового типа — бригада, вооружённая модернизированными танками Т-90М, «Терминаторами» и модернизированными боевыми машинами пехоты БМП-2 «Бережок». Сейчас военные выявляют особенности тактического применения БМПТ», — пояснил Хлопотов.

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Комментарии 16
Оружие , Армия , Видео , Сергей Шойгу , Алексей Хлопотов , Сергей Суворов , Александр Лапин , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , Уралвагонзавод , ЧТЗ-Уралтрак , Челябинская Область
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