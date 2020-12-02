Войска Центрального военного округа начали осваивать новую партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщает Минобороны РФ . Знакомиться с характеристиками этой техники военнослужащим будут помогать сотрудники «Уралвагонзавода» . «Терминатор» — уникальное изделие, предназначенное для поражения живой силы, бронетехники, танков, вертолётов, самолётов и БПЛА. Одна такая машина на поле боя способна заменить два БМП и один мотострелковый взвод. По мнению экспертов, успешное освоение «Терминатора» заметно усилит боевой потенциал танковых войск России

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к освоению новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщается на странице Минобороны РФ в Facebook.

«Боевая машина поддержки танков «Терминатор» — многоцелевая и высокозащищённая, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами», — отмечает пресс-служба военного ведомства.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что партия из восьми «Терминаторов» была поставлена в гвардейскую танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области

По словам военачальника, в этом соединении БМПТ будут проходить «опытную эксплуатацию». В освоении новых машин военнослужащим станут помогать сотрудники корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Как говорится в материалах Минобороны РФ, применение «Терминаторов» в боевых порядках способно значительно увеличить возможности танков и повысить их живучесть.

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов подчеркнул, что БМПТ позволяют эффективно прикрывать танки на современном поле боя, где «гусеничных монстров» подстерегает множество опасностей. По словам эксперта, главные враги танков — пехота с мобильными ракетными комплексами и гранатомётами, а также армейская авиация и БПЛА.

«Танки не утратили своё значение на современном ТВД (театре военных действий. — RT). Чтобы они не отвлекались от выполнения своих главных задач, как раз и нужны БМПТ, то есть машины, которые могут их прикрывать, уничтожая прежде всего танкоопасную живую силу, вертолёты и беспилотники. Особо важную роль «Терминаторы» играют в городских условиях, где танки ещё более уязвимы, чем на местности», — пояснил Суворов.

«Высокая огневая эффективность»

«Терминатор» — продукт экспериментальных разработок отечественных конструкторских бюро. История БМПТ началась с «объекта 781», который в 1989 году собрали специалисты КБ Челябинского тракторного завода (ЧТЗ). Машина была изготовлена на шасси танка Т-72Б и унифицирована с ним по узлам и агрегатам.

Арсенал «объекта 781» включал две 30-мм автоматические пушки 2А72 со спаренными с ними пулемётами, комплекс управляемого ракетного вооружения 9К113 «Конкурс» и две курсовые установки с 30-мм автоматическими гранатомётами АГ-17Д.

Детище челябинских инженеров получило автоматизированную систему управления огнём (СУО), которая позволяла вести стрельбу как с места, так и в движении. А благодаря многотопливному дизельному двигателю В-84 мощностью 840 л.с. машина могла развивать скорость до 60 км/ч (по шоссе).

Однако распад СССР не позволил ЧТЗ получить государственное финансирование под амбициозный проект. Челябинцы не опустили руки и в середине 1990-х годов за счёт собственных средств построили более совершенный образец БМПТ — «объект 787», получивший за оригинальную форму башни прозвище «Гадюка».

Машина была собрана на базе танка Т-72АВ. Её арсенал состоял из двух пушек 2А72, спаренных с ними 7,62-мм пулемётов Калашникова и пусковых установок с неуправляемыми авиационными ракетами. В задней части изделия конструкторы установили два танковых 12,7-мм зенитных пулемёта Никитина-Соколова-Волкова (НСВТ).

Испытания «Гадюки» проходили в 38-м НИИИ Минобороны РФ. Образец показал «высокую огневую эффективность». Однако, как отмечают в военном ведомстве, «решением руководства было принято запретить заниматься доводкой этой многоцелевой боевой машины».

Документация по этому изделию была передана Уральскому конструкторскому бюро транспортного машиностроения (сейчас входит в УВЗ). В конце 1990-х годов по заказу Минобороны РФ начался новый этап работ по будущему «Терминатору».

В 2006 году машина успешно прошла государственные испытания и была рекомендована к принятию на вооружение российской армии как новый тип боевой техники, не имеющий аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении.

Однако окончательное решение о закупках так и не было принято из-за развернувшихся дискуссий по поводу численности экипажа. «Терминатор» середины 2000-х годов был создан для пяти человек, а военные в итоге попросили сократить этот показатель до трёх.

Специалисты УКБТМ выполнили требование Минобороны. Впервые прототип обновлённого образца БМПТ был представлен на международной выставке Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле в 2013 году.

«Значительное превосходство»

По информации Минобороны РФ, современный «Терминатор» вооружён двумя 30-мм пушками, четырьмя противотанковыми ракетными комплексами «Атака», двумя автоматическими гранатомётами АГС-17Д и 7,62-мм пулемётом. Защищённость и подвижность БМПТ находится на уровне танка, на шасси которого он изготавливается.

По информации УВЗ, по своей боевой эффективности один «Терминатор» способен заменить на театре военных действий два БМП и мотострелковый взвод. По сочетанию огневой мощи и защищённости аналогов отечественной машине в мире нет, утверждают специалисты «Уралвагонзавода».

«Сочетание в одной машине мощного многоканального вооружения с большим боекомплектом (он в два раза больше, чем у современных БМП), совершенных средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты обеспечивают БМПТ значительное превосходство по военно-техническому уровню над лучшими образцами зарубежных бронированных машин типа БМП», — говорится на сайте УВЗ.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что «Терминатор» заслуженно снискал лестные отзывы о боевой эффективности. Помимо арсенала и высокого уровня защиты, к преимуществам БМПТ он отнёс «мощный прицельно-наблюдательный комплекс».

«Терминатор» имеет очень развитые возможности по обнаружению цели, а его вооружение позволяет вести огонь сразу по пяти целям. Ракеты БМПТ обладают сверхзвуковой скоростью и могут применяться как против бронированных целей, так и хорошо укреплённых огневых точек», — рассказал Хлопотов.

Военные также не исключают, что в будущем машина может получить новейший 57-мм боевой модуль АУ-220М («Байкал») с автоматической пушкой высокой баллистики и 7,62-мм пулемётом 6П7К (одна из модификаций пулемёта Калашникова).

«Максимальная скорострельность АУ-220М — 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 14,5 км, боекомплект — 80 выстрелов. В боекомплекте — многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды. С пушкой спарен пулемёт калибра 7,62 мм, боекомплект — 1000 патронов. Модуль имеет возможность вращения на 360 градусов по горизонту», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как сообщают военные, важной конструктивной особенностью пушки АУ-220М является угол подъёма её ствола — он значительно выше, чем у традиционного артиллерийского орудия. Данное качество повышает боеспособность в городских условиях и позволяет вести огонь по воздушным целям.

«На «Терминатор» вполне реально установить 57-мм пушку. Тем более наша армия постепенно переходит на этот калибр, так как мощности 30-мм орудий из-за развития защитных материалов не всегда хватает. А такая пушка способна эффективно поражать самую современную бронетехнику», — рассуждает Сергей Суворов.

Алексей Хлопотов считает, что долгие годы работы челябинских и уральских конструкторов над «Терминатором» не были напрасными — интеллектуальные и финансовые инвестиции в проект этого изделия позволили создать не имеющую аналогов боевую машину. В настоящее время, как полагает эксперт, армия должна определиться с тем, как применять БМПТ в боевых порядках.