США задумали купить российские Ми-24 и Ан-2

«Для ознакомления в лётном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных лётных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1 (первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты. — RT)», — следует из документа.