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США могут приобрести Ми-24 и Ан-2 для обучения американских инструкторов 

RT на русском и ещё 1 13 минут назад
США задумали купить российские Ми-24 и Ан-2
Фото: © Константин Михальчевский РИА Новости
Министерство обороны США заинтересовано в приобретении российских вертолётов Ми-24 или Ми-17, а также самолёта Ан-2 для ознакомления американских инструкторов с их возможностями. Об этом говорится в уведомлении к потенциальному контракту. С его текстом ознакомился RT.

«Для ознакомления в лётном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных лётных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1 (первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты. — RT)», — следует из документа.

Речь в данном контексте идёт о вертолёте Ми-24 (либо Ми-17), а также о самолёте Ан-2.
MAWTS-1 — «ведущий центр повышенной лётной подготовки Корпуса морской пехоты США», расположенный в штате Аризона (город Юма), уточняется в уведомлении.
Ранее сообщалось о планах Пентагона приобрести партию полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского производства.
Планировалось, что изделия должны будут использоваться в рамках тренировочного процесса, включая развитие «навыков обращения с оружием противника».
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Оружие , Армия , Пентагон , США , Юма
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