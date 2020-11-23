Бундестаг выбрал вертолеты NH90 Sea Tiger 

Бюджетный комитет Бундестага Германии выделил средства в размере около 2,7 млрд евро на приобретение 31 многоцелевого вертолета Sea Tiger (NH90 NFH). Контракт также включает запасные части и учебную подготовку.

Ожидается, что первый Sea Tiger будет поставлен в Marineflieger в 2025 году. Новые винтокрылые аппараты заменят 24 единцы Westland Sea Lynx Mk. 88, используемые с 1980-х годов. Они будут работать, в частности, с палуб немецких фрегатов морской пехоты. В их задачи будут входить противолодочные и надводные бои, снабжение и поисково-спасательные операции.

Ранее Берлин решил, что Marineflieger приобретет 18 вертолетов Sea Lion, также базирующихся на конструкции NH90 NFH, для замены Sea King Mk 41. Текущий выбор Sea Tigers продиктован необходимостью обеспечить единообразие флота Marineflieger и, таким образом, снизить затраты на обучение и техническое обслуживание, а также на поставку расходных материалов и запасных частей.