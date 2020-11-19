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Россия заменит «самое страшное оружие Москвы в Сирии» 

Lenta.ru 56 минут назад
Южный военный округ (ЮВО) первым в России получит новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Согласно газете, данные колесные термобарические огнеметы на юге страны в течение трех-четырех лет заменят гусеничные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» (в январе 2018 года в публикации немецкой газеты Stern утверждалось, что «огнемет ТОС-1 — самое страшное оружие Москвы в Сирии», а «его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников»).
По мнению экс-замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, размещение данного оружия станет сигналом для пытающихся создать Москве проблемы на южном направлении.

«В Румынии американцы строят систему ПРО [противоракетной обороны]. В Черное море заходят то одни, то другие военные корабли с крылатыми ракетами на борту. На границе с Украиной сложная ситуация, на Кавказе проблемы. Я не удивлюсь, если в будущем они возникнут и со стороны Афганистана», — заявил специалист.

Военный эксперт Алексей Хлопотов отмечает, что ТОС-2 «Тосочка» по сравнению с ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» имеет меньшую мощность, однако отличается большими дальностью и площадью поражения.
В феврале эксперт журнала The National Interest Майкл Пек сообщил, что ТОС-1А «Солнцепек» обеспечивает полное уничтожение обороны противника одним залпом и позволяет российским военным быть готовыми к крупным штурмовым операциям.
В ноябре 2019 года в в Twitter появилось вероятное изображение российской перспективной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-2 «Тосочка».
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Оружие , Армия , Видео , Алексей Хлопотов , Майкл Пек , Министерство обороны , газета "Известия" , The National Interest , Москва , Сирия
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