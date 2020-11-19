Россия заменит «самое страшное оружие Москвы в Сирии» 

«В Румынии американцы строят систему ПРО [противоракетной обороны]. В Черное море заходят то одни, то другие военные корабли с крылатыми ракетами на борту. На границе с Украиной сложная ситуация, на Кавказе проблемы. Я не удивлюсь, если в будущем они возникнут и со стороны Афганистана», — заявил специалист.