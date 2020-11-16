«Тревожный сигнал»: в США опасаются «Посейдона»

Российские необитаемые подводные аппараты «Посейдон» и советско-российская система ядерного возмездия «Периметр» вызывают обеспокоенность Вашингтона, сообщили в Госдепе США. Американская сторона опасается того, что Россия может дать ответ на приближение даже одной баллистической ракеты.

Американская сторона обеспокоена тем, что Россия разрабатывает необитаемые подводные аппараты «Посейдон». У Вашингтона есть вопросы относительно того, будет ли возможное применение во время военного конфликта этого оружия соответствовать нормам международного права, заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в ходе онлайн-семинара, организованного Американской ассоциацией юристов.

Как утверждает Форд, у США есть основания для опасений из-за политики России в сфере ядерного сдерживания.

Он обратил внимание на заявления России о том, что ее доктрина соответствует нормам международного права, а ядерное оружие, которым она располагает, предназначено исключительно для обороны и сдерживания и будет применено только в крайнем случае.

«Остается надеяться, что это так», — подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он назвал тревожным сигналом разработку в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. По его словам, их хотят оснастить ядерными боеголовками, мощность которых составляет несколько мегатонн, и запускать в океан во время военного конфликта, чтобы обрушить радиоактивное цунами на прибрежные города Соединенных Штатов.

«Такая концепция вызывает серьезные вопросы относительно того, может ли она быть применена в соответствии с международными правовыми нормами и принципами», — отметил Форд.

Его обеспокоенность, как он уточнил, связана с тем, что, российская сторона заявляет о возможности ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если будет зафиксирована даже единственная приближающаяся баллистическая ракета. Как он обратил внимание, это будет сделано вне зависимости от того, будет ли ракета оснащена ядерной или обычной боеголовкой, «будет ли она нацелена на город, военный объект, безлюдный участок пустыни или леса».

О разработке «Посейдона» впервые сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году.

Как подчеркнул президент, такие беспилотники можно оснастить как обычными, так и ядерными боеприпасами. Он отметил, что это позволит этому оружию поражать широкий спектр целей, в частности авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

По словам главы государства, эти беспилотные подводные аппараты могут передвигаться на очень большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, которая многократно превышает скорость подводных лодок, «самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей».

Как отметил президент, «Посейдоны» могут поражать различные цели, в частности авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе отмечал, что покинувший подлодку-носитель беспилотник «будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)». Этот заряд будет двигаться в воздушной каверне, и это снизит сопротивление среды, уточнил он.

На «Посейдон» обращали внимание и китайские журналисты из издания «Хуаньцю шибао». По его информации, в настоящее время у этого оружия нет аналогов. В СМИ отмечали, что созданный в РФ беспилотник — лучший из существующих аппаратов. Как указали в материале, он не только может нести ядерный заряд, но также оснащен камерами высокого разрешения и уникальным сонаром, позволяющим транслировать 3D-изображение морского дна.

Такие технологии идеально подходят для проведения глубоководных исследований, констатировали китайские СМИ.

Помимо «Посейдона», Форд также выразил обеспокоенность Соединенных Штатов из-за того, что в эксплуатации в России может оставаться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», именуемая на Западе «Мертвой рукой».

Систему «Периметр» создали в годы «холодной войны». Она представляет собой комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Для запуска ракет «Периметра» не требуется даже участие человека.