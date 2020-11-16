Госдеп испугался российского «Посейдона»

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По словам помощника госсекретаря по вопросам международной безопасности Кристофера Форда, Россия неоднократно заявляла о способности ответить полномасштабным применением ядерного оружия на приближающуюся баллистическую ракету.

Помимо этого, Форд заявил о том, что США обеспокоены российской системой ядерного возмездия «Периметр», которая на Западе известна под названием «Мертвая рука».