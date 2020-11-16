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Госдеп США опасается российского подводного аппарата «Посейдон» 

Моя Москва.онлайн и ещё 1 1 час назад
Госдеп испугался российского «Посейдона»
Фото: РИА Новости
В Госдепартаменте Соединенных Штатов опасаются, что российские подводные аппараты «Посейдон» будут способны вызвать «радиоактивные цунами», пишет «РИА Новости».
По словам помощника госсекретаря по вопросам международной безопасности Кристофера Форда, Россия неоднократно заявляла о способности ответить полномасштабным применением ядерного оружия на приближающуюся баллистическую ракету.
Помимо этого, Форд заявил о том, что США обеспокоены российской системой ядерного возмездия «Периметр», которая на Западе известна под названием «Мертвая рука».
Первое заявление о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, которые способны двигать на большой глубине и с высокой скоростью, появилось в 2018 году. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
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Оружие , Армия , Владимир Путин , Госдеп США , РИА Новости , США
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