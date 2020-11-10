Китай оснастил клона Су-27 ракетами для уничтожения С-400 

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Китайский истребитель J-11BS, созданный как клон российского Су-27, является одной из самых совершенных в мире разновидностей данных самолетов, говорится в материале The Drive.

В публикации американского издания сообщается, что J-11BS оснащен парой ракет, предназначенных, вероятно, для уничтожения индийских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» российского производства либо американских радаров.

The Drive отмечает, что такое оружие напоминает американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM). Издание отмечает, что замеченное на подвесках J-11BS оружие создано Пекином благодаря использованию российских разработок либо самостоятельно.

В январе 2019 года доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев обратил внимание на то, что военные возможности Японии на Дальнем Востоке явно превосходят российские.