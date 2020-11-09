Россия может уничтожить Соединенные Штаты уже имеющимися у нее способами. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье в "Военно-промышленном курьере".

По его словам, в РФ возможно создать группировки сил, которые смогли бы ликвидировать американское государство за счет инициирования разрушительных геофизических процессов на его территории доставкой к критически опасным зонам в США боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента.

Сивков отметил, что потенциальными носителями таких боеприпасов являются торпеда с ядерной энергетической установкой "Посейдон" и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

Эксперт считает, что потребуется всего несколько десятков таких сверхмощных боеприпасов. Сивков уверен, что испытание и развертывание такого оружия может стать асимметричным ответом России на выход США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).