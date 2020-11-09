Су-57 вынесли суровый приговор

Журнал Forbes в очередной раз разоблачает многоцелевой российский истребитель Су-57. В статье авиационного эксперта Джастина Бонка, работающего в лондонском Королевском институте оборонных исследований, даже не обсуждается вопрос о том, принадлежит ли этот самолет к пятому поколению. Разумеется, не принадлежит. Авиационный эксперт ставит вопрос более радикально и уничижительно по отношению к ОКБ Сухого: а имеет ли Су-57 вообще право на существование? И все сходится к тому, что истребитель ожидает печальная участь.

Бонк утверждает, что Су-57 является жалкой пародией на американский истребитель F-22 Raptor, принятый на вооружение ВВС США в 2005 году. У русских не удалось даже приблизиться к нему.

«Благодаря высокой степени всесторонней малозаметности, невидимым радарам (?) и большой высоте полета (?) F-22 полностью превосходит все существующие российские боевые самолеты», — пишет Бонк.

При этом сейчас в США эксплуатируются 185 «Рапторов». В ВВС России нет ни одного Су-57. Да и неизвестно, будут ли. Потому что, считает автор публикации, у России не хватит средств для того, чтобы даже довести до полной боевой готовности десять существующих и давно уже летающих прототипов. Ну а о 76 самолетах, которые должны передать в истребительные полки «по приказу Путина» за смехотворные закупочные цены, и говорить не приходится. Страна, по мнению Бонка, обескровленная западными санкциями, вряд ли потянет такую финансовую нагрузку.

И далее Бонк детально описывает не слабости даже, а немощь российского истребителя. Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) у него минимум в десять раз больше, чем у «Раптора». В связи с чем ни о какой малозаметности говорить не приходится.

Перечисляются и конкретные ошибки суховских конструкторов:

«Главными отражающими поверхностями для радиолокационных волн являются полностью выдвигающиеся наплывы крыла, плоскости управления, приводы руля высоты, кабина, напорные воздухозаборники в нижней части скошенных вертикальных стабилизаторов, инфракрасные датчики в передней части фонаря и лицевая часть лишь частично прикрытых турбин двигателей. У этого самолета «сплющенная" форма крыла-фюзеляжа, и есть два больших центральных отсека вооружений между воздухозаборниками. Из-за этого не хватает места для полной S-образной кривой, которая скрывает переднюю часть турбины, как у F-22».

Хорошо хоть неправильно расположенные заклепки не раскритиковал.

На основании этого делается вывод о том, что у конструкторов ОКБ Сухого недостаточно опыта в конструировании и производстве самолетов-невидимок, построенных с максимальным использованием стелс-технологий. Да, действительно, в США первый самолет-невидимка — дозвуковой ударный F-117 — был принят на вооружение еще в 1983 году. Так что определенный опыт в США на момент создания «Раптора» уже имелся. Однако миф о том, что «невидимки» проходят сквозь зоны ПВО, как нож сквозь масло, развенчали в Югославии в 1999 году. F-117 был повержен с большого расстояния при помощи далеко не самого эффективного на тот момент ЗРК С-200.

При этом авиационный эксперт почему-то забывает упомянуть столь важный момент как различная специализация двух этих самолетов. F-22 создавался как истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе. То есть он был заточен исключительно на воздушные бои. Су-57 — это многоцелевой самолет. В равной степени успешно он способен и сражаться с истребителями противника, и наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, и совершать разведывательные полеты. И, как показали события недавнего времени, он может управлять действиями ударных беспилотников, работая с ними в группе.

Для того, чтобы сделать внутренние отсеки просторнее, конфигурация воздухозаборников у Су-57 отличная от «Раптора». Конструкторы всегда ищут компромиссы между различными, зачастую антагонистическими, требованиями. Су-57 способен переносить существенно больше ракет во внутренних отсеках, чем F-22.

Абсолютно то же самое относится и к F-35. Хоть он и является истребителем-бомбардировщиком, но обладает незначительными возможностями для нанесения ударов по наземным целям. Что же касается обвинения Су-57 в том, что у него через прямые каналы воздухозаборников видны лопатки турбины, то для борьбы с этим существует противорадиолокационная решетка.

Еще более странным является утверждение авиационного эксперта относительно того, что Су-57 является модификацией старинного самолета Су-27. Где он почерпнул такую информацию, остается только гадать.

Уже сложилась традиция критики Су-57, которая даже имеет определенный сценарий. Начав с характеристик радиолокационной заметности практически всегда переключаются не просто на всю авионику, а конкретно на РЛС. Однако британский авиационный эксперт неожиданно отступил от традиционного сценария критики Су-57. Он заявил, что самолет обладает уникальной схемой компоновки РЛС.

Основная РЛС, направленная прямо по курсу с некоторым наклоном вниз, работает в традиционном Х-диапазоне (сантиметровых волн). Она оснащена активной фазированной антенной решеткой, состоящей из 1526 приемо-передающих модулей. Есть и еще две РЛС Х-диапазона с АФАР, обеспечивающие боковой обзор.

И, наконец, чего нет ни у одного самолета мира, так это двух РЛС L-диапазона (дециметрового), расположенных в предкрылках. Все ныне существующие стелс-технологии нацелены на то, чтобы обеспечить самолету максимальную невидимость для РЛС, работающих в Х-диапазоне волн. Однако при увеличении длины рабочей волны РЛС «невидимки» существенно утрачивают это свое качество. В L-диапазоне волн их можно увидеть на значительных расстояниях, как, скажем, истребитель четвертого поколения с незначительно сниженной ЭПР. Ну, а если использовать метровые волны, то на экране радара самолет-невидимка ничем не будет отличаться от стратегического бомбардировщика 60-х годов.

Однако при метровых волнах очень низкая точность определения координат самолета. В связи с чем снимаемые с метрового радара данные невозможно использовать для наведения ракеты на цель, которая находится «где-то там впереди». Дециметровый диапазон волн занимает промежуточное положение — у него большая дальность обзора, при которой F-22 утрачивает все свои стелс-преимущества.

То есть пилот Су-57 окажется в более выигрышном положении. Но при этом точность пеленгации противника будет не слишком высокой. Но хоть ракету по этой причине и не удастся запустить, но пилот сможет подготовиться к пуску, когда противника обнаружит Х-РЛС или же оптико-локационная станция. Однако если у ракеты головка самонаведения способна захватывать цель на большом расстоянии, то можно осуществлять пуск и по информации, поступающей от дециметровой РЛС.

Бонк согласен, что система обнаружения цели, сопровождения и прицеливания у Су-57 прогрессивна. Но он уверен, что это все лишь в теории. На самом деле русским не удастся воплотить в жизнь свои замыслы в полном объеме. И дело тут не в технологиях, а в экономике. И она напрямую зависит от Крыма и связанных с ним западными санкциями.

Кремль отложил 2,6 млрд долларов на строительство 76 самолетов, то есть по 34 млн на каждый истребитель.

«Вряд ли этого хватит, чтобы покрыть датчиками весь фюзеляж и крылья», — считает Бонк.

«Даже если все 76 самолетов будут заказаны в соответствии с распоряжением Путина, к концу 2020-х годов на вооружении в российских ВВС будет гораздо меньше 100 Су-57. И есть большие сомнения, что к тому времени будут доработаны приборы обнаружения, бортовая электроника и двигатели», — выносит британский авиационный эксперт окончательный приговор.

Что же, время покажет.