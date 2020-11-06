Россия испытала «Кадет-М» 

В Финском заливе прошли испытания двух радиоуправляемых катамаранов «Кадет-М», созданных для Кронштадтского морского кадетского военного корпуса ( Санкт-Петербург ), сообщает «Звезда». Соответствующий ролик доступен на YouTube

Согласно российскому телеканалу, данные катамараны являются мобильными многоцелевыми роботизированными комплексами, разработанными при участии Центра развития инноваций Политехнического университета (Санкт-Петербург) и « Объединенной судостроительной корпорации » ( ОАК ).

Катамаран основан на алюминиевой раме с поплавками из углепластика. Изделие массой около 100 килограммов развивает скорость 12 узлов и несет три сменных модуля с исследовательским оборудованием, включая модуль с рукой-манипулятором. Дополнительно изделие оснащено датчиками системы технического зрения и навигации.