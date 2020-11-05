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В России завершились испытания нового ракетного комплекса «Ответ» 

Газета.Ru 1 час назад
«Ответ» для подлодки: флот получит новый ракетный комплекс
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
В конце текущего года или начале следующего на вооружении российского Военно-морского флота появится новый корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ», который уже завершил государственные испытания. Планируется, что новой техникой оснастят большую часть надводных кораблей флота.
В России завершились госиспытания нового корабельного противолодочного ракетного комплекса «Ответ», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, этим оружием начнут оснащать корабли Военно-морского флота (ВМФ) в ближайшие месяцы: в декабре 2020 — январе 2021 года.

«Государственные испытания новейшего корабельного противолодочного комплекса «Ответ» успешно завершены. Они проводились с 2019 года с борта первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка технической документации по «Ответу», чтобы в ближайшее время принять его на вооружение.

»Министерство обороны уже начало серийные закупки комплекса для нужд ВМФ», — обратил внимание источник.

Как подчеркнул собеседник агентства, «Ответом» оснастят большую часть надводных кораблей флота, в том числе и ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко еще годом ранее сообщал, что комплекс «Ответ» проходит госиспытания. Его опытно-серийное производство вела компания-разработчик комплекса — концерн «МПО „Гидпроприбор“.
Согласно имеющейся в открытых источниках информации, в „Ответ“ входят противолодочная управляемая ракета, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. Последние также используется, чтобы запускать противокорабельные ракеты „Калибр“, „Оникс“ и „Циркон“.
В головной части ракеты „Ответа“ расположена малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Когда боеприпас долетает в район цели, то сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая впоследствии продолжает самостоятельно искать субмарину противника. При этом она задействует свою гидроакустическую станцию.
Предельная дальность стрельбы ракетой этого комплекса в варианте для надводных кораблей составляет 40 км.
Как сообщала 28 октября пресс-служба Северного флота сообщила, стрельбы противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море осуществил фрегат „Адмирал Касатонов“. Движение в воде отделившейся от ракеты торпеды мониторила одна из атомных подлодок. Стрельбу проводили в рамках квалификационных серийных испытаний изделия. Ее признали успешной. При этом в пресс-службе не уточняли, о ракете какого именно комплекса идет речь.
Сам фрегат проекта 22350 „Адмирал флота Касатонов“ вошел в состав ВМФ России 21 июля, сообщало РИА „Новости“ со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по ВМФ, капитана первого ранга Игоря Дыгало. Приемный акт первого серийного фрегата был подписан 15 июля.
О завершении морской части государственных испытаний корабля судостроительный завод „Северная верфь“ сообщал в начале июня. В ходе тестов на Балтике военные испытали все проектные характеристики корабля, работы его систем и вооружения. Кроме того, экипаж отработал взаимодействие с подводными лодками и авиацией. Военные также приняли участие в спасательных и эвакуационных учениях.
После испытаний корабль вернулся на „Северную верфь“, где прошел ревизию перед тем, как на нем подняли Андреевский флаг.
Корабли проекта 22350, к которому относится „Адмирал Касатонов“, создаются с использованием технологии невидимости „стелс“. Они служат для ведения боевых действий в дальней океанской зоне. Корабли призваны противостоять надводным кораблям и подводным лодкам противника, отражать атаки средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
На вооружении этих фрегатов находится 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс „Редут“, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет „Оникс“ или „Калибр-НК“. В качестве противолодочного оружия используется комплекс „Пакет-НК“. Эти корабли несут на своем борту противолодочный вертолет Ка-27. Строящиеся фрегаты „Адмирал Амелько“ и „Адмирал Чичагов“ планируется оснастить гиперзвуковым оружием.
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Оружие , Армия , Войска , Статьи , Алексей Криворучко , Игорь Дыгало , Министерство обороны , Северная верфь , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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