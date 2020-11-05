«Ответ» для подлодки: флот получит новый ракетный комплекс

В конце текущего года или начале следующего на вооружении российского Военно-морского флота появится новый корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ», который уже завершил государственные испытания. Планируется, что новой техникой оснастят большую часть надводных кораблей флота.

России завершились госиспытания нового корабельного противолодочного ракетного комплекса «Ответ», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, этим оружием начнут оснащать корабли Военно-морского флота (ВМФ) в ближайшие месяцы: в декабре 2020 — январе 2021 года.

«Государственные испытания новейшего корабельного противолодочного комплекса «Ответ» успешно завершены. Они проводились с 2019 года с борта первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка технической документации по «Ответу», чтобы в ближайшее время принять его на вооружение.

»Министерство обороны уже начало серийные закупки комплекса для нужд ВМФ», — обратил внимание источник.

Как подчеркнул собеседник агентства, «Ответом» оснастят большую часть надводных кораблей флота, в том числе и ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко еще годом ранее сообщал, что комплекс «Ответ» проходит госиспытания. Его опытно-серийное производство вела компания-разработчик комплекса — концерн «МПО „Гидпроприбор“.

Согласно имеющейся в открытых источниках информации, в „Ответ“ входят противолодочная управляемая ракета, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. Последние также используется, чтобы запускать противокорабельные ракеты „Калибр“, „Оникс“ и „Циркон“.

В головной части ракеты „Ответа“ расположена малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Когда боеприпас долетает в район цели, то сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая впоследствии продолжает самостоятельно искать субмарину противника. При этом она задействует свою гидроакустическую станцию.

Предельная дальность стрельбы ракетой этого комплекса в варианте для надводных кораблей составляет 40 км.

Как сообщала 28 октября пресс-служба Северного флота сообщила, стрельбы противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море осуществил фрегат „Адмирал Касатонов“. Движение в воде отделившейся от ракеты торпеды мониторила одна из атомных подлодок. Стрельбу проводили в рамках квалификационных серийных испытаний изделия. Ее признали успешной. При этом в пресс-службе не уточняли, о ракете какого именно комплекса идет речь.

Сам фрегат проекта 22350 „Адмирал флота Касатонов“ вошел в состав ВМФ России 21 июля, сообщало РИА „Новости“ со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по ВМФ, капитана первого ранга Игоря Дыгало . Приемный акт первого серийного фрегата был подписан 15 июля.

О завершении морской части государственных испытаний корабля судостроительный завод „Северная верфь“ сообщал в начале июня. В ходе тестов на Балтике военные испытали все проектные характеристики корабля, работы его систем и вооружения. Кроме того, экипаж отработал взаимодействие с подводными лодками и авиацией. Военные также приняли участие в спасательных и эвакуационных учениях.

После испытаний корабль вернулся на „Северную верфь“, где прошел ревизию перед тем, как на нем подняли Андреевский флаг.

Корабли проекта 22350, к которому относится „Адмирал Касатонов“, создаются с использованием технологии невидимости „стелс“. Они служат для ведения боевых действий в дальней океанской зоне. Корабли призваны противостоять надводным кораблям и подводным лодкам противника, отражать атаки средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

На вооружении этих фрегатов находится 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс „Редут“, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет „Оникс“ или „Калибр-НК“. В качестве противолодочного оружия используется комплекс „Пакет-НК“. Эти корабли несут на своем борту противолодочный вертолет Ка-27. Строящиеся фрегаты „Адмирал Амелько“ и „Адмирал Чичагов“ планируется оснастить гиперзвуковым оружием.