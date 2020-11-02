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В США нашли способ ограничить закупку российских С-400 другими странами 

News.ru 1 час назад
США нашли способ бороться с С-400
Фото: РИА Новости
Американские сенаторы от Демократической партии разрабатывают законопроект, направленный против российской зенитной ракетной системы С-400. Он предусматривает запрет на продажу нового истребителя F-35 странам, закупившим С-400 и другое оружие, которое может представлять опасность для этого самолёта.
Сенатор-демократ Элиот Энгель также предложил включить в проект особые условия продажи оружия ближневосточным государствам. Те страны региона, которые захотят приобрести F-35, должны будут уведомить США о планах по его использованию, сообщает портал Breaking Defense.
Авторы законопроекта отмечают, что новые правила будут распространяться как на страны — члены НАТО, так и на те, что не входят в состав Альянса.
В начале октября турецкие военные провели испытания приобретённых у РФ С-400, что вызвало возмущение в Вашингтоне. Американские власти осудили действия Анкары и предупредили её о «серьёзных последствиях». В Госдепартаменте США заявили, что угроза применения санкций в отношении Турции из-за С-400 возросла.
Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400 по требованию США и советоваться с Вашингтоном по поводу этого оружия. Он также подчеркнул, что Турция будет использовать их независимо от системы НАТО.
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Комментарии
Оружие , Армия , Реджеп Эрдоган , Демократическая партия США , Госдеп США , НАТО , Анкара , США , Турция
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