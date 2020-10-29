Сбить или не сбить: самое эффективное оружие в Карабахе

Выстрелы на границе Нагорного Карабаха с Азербайджаном (линии разграничения) за последние тридцать лет звучали регулярно с разной степенью интенсивности. Считается, что армяне победили и отвоевали эту землю у азербайджанцев и как бы закрепили свой территориальный статус Соглашением о прекращении огня от 12 мая 1994 года. Обе стороны всё последующее время жили в режиме взрыва и готовились к войне. Каждая из сторон по-разному.

Армия Азербайджана

Азербайджан за счёт нефтеманатов (манат — национальная валюта) и большего оборонного бюджета перевооружение и оснащение своей армии проводил более активно. Оружие Баку закупал во многих странах, в том числе и в России , используя при этом ещё советскую военную технику. «Бронированный кулак» азербайджанской армии, состоящий из 565 танков Т-72СИМ2 и Т-55, пополнился вскоре 200 современными российскими Т-90С. Этот танк, оснащенный 125-мм пушкой, не уступает иностранным аналогам, а по каким-то качествам и превосходит. В подобном выборе сыграла свою роль, помимо надёжности, ещё и цена, которая составляет 2,5-3,5 миллиона долларов (американский Abrams М1А2 стоит 6-8 миллионов), а также наличие собственной ремонтной базы, способной обслуживать именно такие танки.

Вероятно, что по аналогичным причинам были закуплены и новые российские БМП-3 (120 единиц) и БТР-82А (вместе с БТР-80 их насчитывается около 500). Общее количество боевых машин пехоты и бронетранспортёров к началу нынешнего конфликта в Карабахе составляло около 1070 единиц. Лёгких бронеавтомобилей у армии Азербайджана, иностранного и совместного производства, также насчитывалось большое количество — 1190 штук. Для армии численностью в130 тысяч человек (ещё 850 тысяч мобилизационного резерва) такого количества бронетехники более чем достаточно.

Тяжёлые вооружения армии Азербайджана также представлены большей частью российскими и советскими системами, самая мощная из которых — тактический ракетный комплекс «Точка» с дальностью поражения до 120 километров (4 установки). Среди реактивных систем залпового огня (РСЗО) имеются БМ-30 «Смерч» и БМ-21 «Град», также белорусский «Полонез», турецко-китайский Т-122 Sakarya, чехословацкий RM-70 Vampire, израильские Lynx и EXTRA. Закупил Баку и российские тяжелые огнемётные системы залпового огня ТОС-1 «Буратино» в количестве 50 установок.

Самоходная и гаубичная артиллерия состоит в основном из орудий ещё советского производства («Мста», «Пион», «Гвоздика», «Акация» и др.), однако есть и новинки. Как, например, израильская 155-мм самоходная артиллерийская установка ATMOS-2000 и российская 120-мм самоходная артиллерийско-миномётная установка 2С1 «Вена» на шасси БМП-3. Общее количество стволов составляло более 770 единиц. Во время нынешнего конфликта в Карабахе наибольшее распространение получили именно артиллерийские дуэли, в том числе с закрытых позиций, что актуально в условиях гористой местности.

ВВС Азербайджана располагает устаревшими (не модифицированными) истребителями МиГ-29 и МиГ-25, а также итальянскими учебно-боевыми (позиционируются как лёгкие истребители) Aeromacchi M-346. Есть ещё два фронтовых бомбардировщика Су-24 и 16 штурмовиков Су-25. Азербайджанские ПВО можно назвать «слабым» звеном» в военной структуре страны. Противовоздушная оборона представлена двумя дивизионами российских С-300ПМУ2 «Фаворит», одним дивизионом израильских ЗРС Барак-8, а также белорусскими комплексами Т38 «Стилет» и израильскими SPYDER SR.

Собственно, вся эта «статистика» азербайджанских вооружений наверняка хорошо известная в военных штабах в Ереване и Степанокерте. Да и линии обороны Нагорного Карабаха строились именно с учётом обеспеченности оружием противостоящих сил, с расчётом, что отбить атаки неприятеля удастся как в горных ущельях, так и на равнинной местности. Однако армянская разведка допустила стратегический просчёт и не учла одно обстоятельство, которое в итоге привело к крупным потерям как в личном составе и технике, так и в территориях, которые пришлось оставить.

Этим обстоятельством стали БПЛА, которыми азербайджанская армия обзавелась в последнее время. И именно боевые ударные беспилотники стали «изюминкой» нынешней войны и существенно повлияли на исход многих локальных боёв и наступательных действий. Армия Азербайджана использует в Карабахе большей частью израильские дроны — Aerostar, Hermes, Heron, Harop, Orbiter 2M, а также ударные БПЛА турецкого производства Bayraktar ТВ2. К такой массированной атаке дронов, тактику применения которых подсказали азербайджанцам военные Турции, армянская сторона оказалась не готова. Беспилотники захватили господство в небе и подвели черту под использованием бронетехники.

Армия Армении

Армия Армении (её можно считать одним целым с армией Нагорного Карабаха) как по численности, так и по наличию вооружений уступает азербайджанской. При этом Ереван за последние десять лет постоянно увеличивал военный бюджет страны и он в разные годы составлял от 350 до 528 миллионов долларов в год. Тем не менее тех же танков в наличии гораздо меньше — их до начала вооруженного конфликта было 320 штук (утверждается, что в Карабахе подбито 112 танков). Основной танк это советский Т-72, 30 из которых прошли глубокую модернизацию, а также Т-80 и Т-55. Из современных — Т-90С, но в единственном экземпляре, его получили в качестве приза армянские танкисты за победу в состязаниях «Танковый биатлон» в 2014 году.

Поменьше у Армении и боевых машин пехоты и бронетранспортёров, их численность оценивается в 750 машин, все также ещё советского производства, а самых современных российских БМП-2 всего пять штук. Уступает Ереван также по артиллерии — 750 орудий РСЗО — 70 установок, среди которых российские «Смерч» и «Град», а также десяток китайских AR-1A (300-мм) и WM-80 (273-мм). Зато располагает большим количеством оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», «Эльбрус» и «Точка» — их количество до начала вооруженного конфликта составляло 16 установок. Они весьма эффективно используются в Карабахе.

Средства ПВО Армении представлены ЗРС С-300В, ЗРК Тор-М2КМ (закуплены в конце 2019 года, количество неизвестно), Бук-М2, С-125 «Нева», комплексы «Круг», «Куб» и другие, том числе переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», «Игла», «Стрела-2». ВВС располагают 12 штурмовиками Су-25 (ещё два учебно-боевых), одним истребителем-перехватчиком МиГ-25, а также четырьмя многоцелевыми российскими истребителями Су-30СМ относящихся к поколению 4+ (контракт на поставку 12 таких истребителей был заключён в 2019 году). Помимо этого в ВВС числятся 11 вертолётов Ми-24.

Есть у Армении и дроны собственного производства — большей частью лёгкого, разведывательного класса («Базе» и Х-55), при этом есть и ударные БПЛА, как, например, «Крунк-25-1» и его дальнейшие модификации. Ударная мощь не так уж и велика, «бомбовая нагрузка» не превышает 15-20 кг тротилового эквивалента. Скорость этого летательного аппарата на максимальном режиме составляет 140 км/ч. Таких БПЛА у Армении числится 15 штук. Военные эксперты отмечают, что Армения существенно отстает от азербайджанской армии именно по количеству беспилотников.

В итоге вооруженного конфликта в «армянской крепости» Карабах победы армии Азербайджана связывают именно с применением БПЛА, а тактику их применения сейчас называют прообразом войн будущего. Получается, что у Армении нет защиты от дронов?

— Беспилотник эффективен лишь в том случае, если нет средств защиты самой наземной техники от атак с воздуха, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — Сам дрон достаточно уязвим для средств ПВО из-за своей незначительной скорости и ограниченной маневренности и его достаточно просто сбить переносными зенитно-ракетными комплексами. Другое дело, если БПЛА способен наносить удары с большей дистанции, как это делает турецкий «Байрактар», но и тогда для него есть противодействие в виде средств РЭБ, либо антибеспилотных комплексов. Ни того, ни другого в армии Армении в должном количестве не присутствует. Поэтому беспилотники сбиваются лишь при визуальном контакте и, как утверждается, в достаточно большом количестве, хотя реальные цифры, как представляется, на порядок ниже.

Минобороны Армении за истекший месяц боевых действий в Карабахе представило сведения о как минимум десяти сбитых азербайджанских беспилотниках, в том числе турецкого производства (издание Аvia.pro недавно сообщило, что всего за 48 часов в зоне конфликта было уничтожено не менее девяти турецких Bayraktar). На ряде снимков рухнувших БПЛА не видно следов от поражающих элементов, что дало возможность предположить использование средств РЭБ для их ликвидации. «Заподозрили» российскую станцию РЭБ «Красуха-4», которая имеется на российской военной базе в армянском городе Гюмри («СП» уже рассказывала об этом). Дальность её действия составляет до 300 километров, так что именно «Красуха» могла стать тем «секретиком» Армении, который ей позволяет бороться с «внеплановой» опасностью со стороны Азербайджана в виде беспилотников.