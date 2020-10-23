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«У противника нет шансов»: Россия научилась сбивать гиперзвуковые ракеты 

Газета.Ru 16 минут назад
Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Российскую систему противовоздушной обороны С-300В4 усовершенствовали таким образом, что теперь она способна сбивать гиперзвуковые ракеты, сообщают источники в военном ведомстве. Такую возможность обеспечили специально изготовленные для системы ПВО новые боезапасы. При этом на сегодняшний день гиперзвуковым оружием располагает только Россия: в Китае и США оно находится на стадии разработки.
Испытания зенитной ракетной системы С-300В4 проходили в несколько этапов, в том числе, в рамках учений «Кавказ-2020», и подтвердили ее способность сбивать не только современные цели, но даже такие, работа над созданием которых за рубежом до сих пор продолжается, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. Как пояснили в издании, речь идет об оперативно-тактическом, но в первую очередь — о гиперзвуковом оружии.
Согласно публикации, такая возможность появилась у системы ПВО благодаря новому, специально изготовленному для нее боеприпасу: дальность поражения им цели составляет до 400 км.
Как объяснил газете экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, испытываемый боеприпас нового поколения сможет на долгие годы обеспечить стране надежную защиту от современных и перспективных видов оружия. Бижев утверждает, что «у вероятного противника никаких шансов нет».
ЗРС С-300В4 заступили на службу в российские войска в 2014 году. Улучшенная система, которая полностью работает на «цифре», может одновременно вести 24 аэродинамические цели, в том числе малозаметные объекты, или 16 баллистических ракет. Как подчеркивается в материале, у этого комплекса по-прежнему остается большой потенциал, чтобы проводить дальнейшую модернизацию.
Минобороны России ранее обращало внимание, что новейшая ракета ЗРС С-300В4 обладает гиперзвуковой скоростью, и это позволяет гарантированно уничтожать различные цели, в частности крылатые и оперативно-тактические ракеты. «ЗРС данного типа поражают все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения противника на дальностях до 400 км», — цитировало издание ведомство.
Двумя неделями ранее «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве писали, что министерство решило доработать зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит». После их модернизации пусковые установки смогут поражать цели одновременно как сверхдальнобойными ракетами, так и боеприпасами ближнего действия. Отмечалось, что выбор ракет будет происходить согласно тактической обстановке. Такая система, как писали в материале, нужна, чтобы не тратить дорогостоящие боеприпасы на менее значимые цели.
На сегодняшний день гиперзвуковым оружием располагает только Россия.
В других государствах оно находится на стадии разработки. Как заявил президент России Владимир Путин, появление в РФ гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты остальных стран на ее сдерживание. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства подчеркнул, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.
Особую озабоченность на тему гиперзвукового оружия выражают в США. В этом году американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у его страны есть «супер-пупер ракета» (super duper missil), скорость которой превышает звуковую в 17 раз. Как отметил глава Соединенных Штатов, российская разработка достигает пяти скоростей звука, а Китай создает изделие со скоростью, в пять-шесть раз превышающей звуковую.
Американское военное ведомство подтвердило слова президента. В Пентагоне отметили, что ведут работы по созданию линейки сверхзвуковых ракет, «чтобы противостоять нашим оппонентам». Впрочем, заявления о 17-кратном превышении скорости звука до сих пор не нашли никакого подтверждения. В начале сентября минобороны США отчиталось об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия.
Вместе с тем командование ВС Соединенных Штатов признавало, что отстает в этой области от России и Китая.
Позже американский журнал Air Force Magazine впервые обозначил некоторые официальные характеристики перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW. Разработкой этого оружия занимается компания Lockheed Martin. Как сообщил изданию директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США генерал-майор Эндрю Гебара, новое оружие способно за 10–12 минут пролететь тысячу миль (примерно 1,6 тыс. км). Из этого следует, что американская разработка двигается со скоростью примерно 6,5–8 Махов.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Статьи , Айтеч Бижев , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , Пентагон , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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