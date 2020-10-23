Довели до ума: С-300 сможет сбивать гиперзвуковые ракеты

Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Это стало известно после нескольких этапов испытаний роботизированной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4.

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Причём новый боеприпас ЗРС с дальностью поражения до 400 км способен уничтожать не только современные цели, но и те, которые за рубежом ещё только создаются, сообщает газета «Известия».

По словам бывшего замглавкома ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, уникальные способности ракеты нового поколения для ЗРС подтверждены в ходе испытаний. С её появлением на вооружении в войсках ПВО у вероятного противника не будет «никаких шансов».