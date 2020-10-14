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Источник: новый самолет «судного дня» для ВС РФ будет построен на базе Ил-96-400М 

ТАСС 41 минуту назад
Воздушные пункты управления войсками, называемые также самолетами "судного дня", планируется перенести с Ил-80 на Ил-96-400М. Об этом сообщил ТАСС источник в самолетостроительной отрасли.

"Запланирована замена на самолет Ил-96-400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками", — сказал он.

Воздушные командные пункты были названы "самолетами судного дня" (doomsday planes) в США: предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.
По данным открытых источников, всего на вооружение армии РФ было принято четыре Ил-80.
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Оружие , Армия , Видео , Войска
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