В США раскрыли алгоритм удара по России 

Китая. В публикации американского издания C4ISRNET раскрывается алгоритм Project Convergence, позволяющий армии США использовать спутники и искусственный интеллект (ИИ) для нанесения точного удара по позициям вероятного противника, в частности, России

Издание пишет, что низкоорбитальные спутники используются для получения снимков поля боя. Соответствующие сведения поступают на наземную станцию ​​обработки данных Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), где проходят обработку системой ИИ Prometheus, выявляющей расположение объектов противника. Затем данные координаты передаются на командный пункт, где обрабатываются системой Tactical Assault Kit.

Там система ИИ FIRES Synchronization to Optimize Responses in Multi-Domain Operations (FIRESTORM) определяет конкретное орудие, которое должно применяться для уничтожения объектов вероятного противника. «Оператор согласовывает рекомендацию, и данные о наведении отправляются в систему вооружения или солдату для нанесения удара», — пишет C4ISRNET.

В сентябре Defense One написало, что в ходе учений на полигоне Юма в Аризоне армия США использовала беспилотные летательные аппараты (БЛА), суперпушки, наземные роботы и спутники «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны». Согласно данным издания, в ходе мероприятия было уничтожено несколько объектов противника, имитирующих, в частности, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».