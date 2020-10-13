С-400 против НАТО: США очень недовольны «Триумфом»

Пентагоновский портал Military.com сообщил, что Конгресс США готовится к расследованию инцидента, который имел место во время учений Eunomia-2020, прошедших в конце августа. В этих военных играх, направленных «на защиту свободы судоходства в Средиземном море», участвовали Франция, Италия, Греция и Кипр.

Анкара назвала их антитурецкими, так как Париж, комментируя свое участие в Eunomia-2020, выразил «озабоченность по поводу напряженности, вызванной односторонними решениями Турции по разведке нефти». Напомним, 10 августа Турция отправила в юго-восточную часть Эгейского моря сейсмическое исследовательское судно Oruç Reis в сопровождении военных кораблей. Тем самым Эрдоган заявил свои претензии на крупнейшее газовое месторождение, обнаруженное в этом регионе. По мнению же европейских столиц, Анкара претендует на «богатства, принадлежавшие Афинам».

Соединенные Штаты официально в Eunomia-2020 не участвовали, но судя по заявлениям двух заокеанских законодателей Холлена и Лэнкфорда, которые ссылаются на свой источник в армии США, самолеты американских ВВС все-таки покружились над кораблями союзников, скорей всего, с инспекцией.

И вот, как стало известно конгрессменам, по крайне мере один раз зенитчики Эрдогана выбрали в качестве цели американские истребители F-16 Fighting Falcon и провели весь комплекс действий для их уничтожения. Осталось только отдать команду «Пли!». Именно поэтому этот инцидент следует рассматривать как факт первого реального применения С-400 против самолетов ВВС США.

В связи с этим Холлен и Лэнкфорд потребовали от Госдепа обратиться к Анкаре и предоставить им всю подробную информацию о работе операторов турецких С-400 в период Eunomia-2020. Случайно, или нет, но их запрос совпал по времени с идущими турецкими учениями, которые проходят с 5 по 16 октября на побережье Чёрного моря рядом с городом Синоп . И здесь участвуют «Триумфы», что не осталось без внимания мировых СМИ. «Свободная Пресса» тоже осветила эту тему и раскрыла причины, побудившие лидера «нео-османской империи» Эрдогана лично наблюдать за работой своих зенитчиков.

Похоже, «Триумфы» становятся любимой военной игрушкой Эрдогана. Благодаря им президент Турции, безусловно, зарабатывает солидные политические очки, в том числе и потому, что не только показывает фигу Америке, но и «тестирует (на полигоне под Синопом) С-400 прямо напротив России». Ясно, что полученные от Москвы ЗРК используются и как фактор давления на армян, защищающих Арцах от азербайджано-турецкой армии.

Вполне возможно, что за озабоченностью Холлена и Лэнкфорда стоит американское армянское лобби, второе по влиятельности после еврейского. Впрочем, более вероятно, что конгрессмены не так уж и лукавят, когда утверждают, что «С-400 впервые реально применили против американских самолетов». Эрдоган тем самым демонстрирует свою решимость и показывает Вашингтону свои зубы.

«Сообщения об этой активизации (С-400 против F-16) демонстрируют, что Турция не намерена менять курс и отказываться от этой системы «Триумф», — написали Холлен и Лэнкфорд в письме на имя Майка Помпео, госсекретаря, бывшего директора ЦРУ

В Америке считают, что союз Москвы и Анкары направлен против США. В Пентагоне озабочены тем, что Турция попытается завязать «Триумф» на тактический канал передачи данных НАТО , то есть соединить «великолепную осведомленность Пентагона» с «отличным русским оружием».

Холлен и Лэнкфорд полагают, что с помощью «Триумфа» Москва сможет скачивать военные секреты союзников Пентагона по НАТО.

Майк Помпео и без письма озабоченных конгрессменов уже слетал в конце сентября в Грецию — возможно, как раз из-за «реального применения С-400 против F-16». Выступая на военной базе в заливе Суда на греческом острове Крит, госсекретарь заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Грецией находятся «на небывало высоком уровне и укрепляются».

Анкара, само собой, отреагировала с осуждением. Как пишет греческая газета APnews: «Высокопоставленный турецкий чиновник правящей партии заявил, что Помпео „потерял свою беспристрастность ", посетив Грецию два раза за один месяц и проигнорировав киприотов-турок во время визита на Кипр“. Это означает, что в случае большой войны между Турцией и Грецией Вашингтон будет поддерживать Афины.

Впрочем, греки уверены, что Америка открыто не выступит против Турции, у которой главным аргументов в потенциальной войне за средиземноморский газ станут С-400. Отметим, что в открытых источниках, как турецких, так и американских, еще не было информации, что Анкара ввела „Триумфы“ в строй в полном объеме. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что сейчас идут испытания отдельных систем передового российского зенитно-ракетного комплекса, а также экзаменуются турецкие расчеты. Дескать, кто-то торопит события.

Минобороны Турции никак не комментирует готовность С-400 к войне, но объявило, что в ходе учений в Синопе будут стрельбы по десяти воздушным целям.

Кроме того, пентагоновское издание Defense News сообщило, что радары турецкого „Триумфа“ активно используются для отслеживания своих же собственных F-16, что вызвало большой переполох в Пентагоне. В ответ на это США пригрозили заблокировать продажи оружия и запчастей Турции на ближайшие два года, что, вероятно, будет рассматриваться, как превентивная мера на случай турецко-греческой войны.

Military.com пишет, что ряд военных аналитиков назвал С-400 „убийцей F-35“, и конкретно эти экспертные оценки побудили США приостановить продажу американских „невидимок“ Анкаре. Мол, иначе турки потренировались бы не только на F-16, но и на новейшем истребителе пятого поколения. Кстати, это признала заместитель министра обороны США по вопросам матобеспечения Эллен Лорд, которая объяснила, что длительная близость между F-35 и С-400 позволит расчетам „Триумфа“ понять профиль „невидимки“. С другой стороны, отсутствие такого опыта у „зенитных янычаров“ дает шанс греческим летчикам на F-35 взломать ПВО Турции и принудить Анкару к миру.

Однако Анкаре не надо иметь F-35, чтобы настроить С-400 на борьбу с „невидимками“, пишет Military.com. Сам факт, что Турция участвует в кооперации по их производству, уже дает туркам необходимые знания. К ужасу Вашингтона, США так и не удалось найти замену турецким фирмам, выпускающим важнейшие узлы для F-35. То есть совместные программы продолжаются, что позволяет Анкаре иметь доступ к ноу-хау американского истребителя пятого поколения.

В этом плане письмо Холлена и Лэнкфорда „о первом реальном применении С-400 против американских F-16“ в адрес Госдепа ровным счетом ничего не меняет. „Зенитные янычары“ наводят ракеты на все военные воздушные цели вблизи Турции, в том числе и российские. Собственно, для этого и покупались „Триумфы“. Но можно не сомневаться, что американцы сделают наши передовые ЗРК целью №1 в потенциальной греческо-турецкой войне. Даже если „четырехсотые“ нельзя победить в честной борьбе, на помощь запросто способны прийти лояльные Вашингтону турецкие офицеры, многие из которых учились в США.