В КНР отказались от переговоров с США и РФ по оружию

Китай никогда не будет участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с США Россией , так как ядерный арсенал страны меньше, чем у Штатов и РФ, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

"Китай никогда не принимал и не будет принимать участие в какой-либо гонке ядерных вооружений с каким-либо государством. Учитывая огромную разницу в ядерных арсеналах Китая с одной стороны, а также США и России с другой, ожидать от Китая участия в каких-либо трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями несправедливо, бессмысленно и нереально. Китай никогда не примет участия в таких переговорах", — сказал Гэн Шуан, выступая на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности.

Он добавил, что Пекин никогда не согласится с применением шантажа по отношению к КНР в этом вопросе. "Отказ Китая от участия в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями, тем не менее, не означает, что Китай… отказывается от участия в процессе ядерного разоружения", — указал дипломат.

Он напомнил, что Китай изначально выступал за полный запрет и последующее уничтожение ядерного оружия, а также объявил о своей политике неприменения ядерного оружия первым.

По его словам, Китай готов участвовать в предметном диалоге касательно стратегической стабильности со сторонами на основе взаимного уважения и продолжит участвовать в процессе контроля над вооружениями в рамках ООН и пятерки постоянных членов Совбеза.

Гэн Шуан заявил также, что США стали крупнейшей угрозой глобальной стратегической безопасности и стабильности. "За последние годы США продолжали выходить из международных договоров, подрывая многосторонний и двусторонний контроль над вооружениями", — указал дипломат.

США вкладывает триллионы долларов в модернизацию своей ядерной триады и на увеличение масштабов ядерного сдерживания, добавил он.

"Не ограничиваемое развитие и размещение глобальной системы ПРО США, как и попытки разместить ракеты среднего и меньшего радиуса действия наземного базирования в АТР и Европе, подрывают региональный мир и безопасность и подрывают глобальную стратегическую стабильность. Китай глубоко обеспокоен и призывает США прекратить размещение (ракет-ред.)", — подчеркнул Гэн Шуан.

По его словам, если США продолжат идти этим путем, Китай в случае необходимости предпримет решительные контрмеры по защите своих национальных интересов.