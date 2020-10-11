Пентагон заинтересовался новой ракетой КНДР

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Министерстве обороны заявили, что США в курсе сообщений о демонстрации на северокорейском параде новых вооружений. Представители Пентагона подчеркнули, что Соединенные Штаты уже проводят анализ ситуации с КНДР в контакте с союзниками в данном регионе.

КНДР провела парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, на котором была продемонстрирована новая баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А» («Полярная звезда»). В стране были выпущены уже несколько модификаций таких ракет, испытания которой проводились в октябре 2019 года. Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США. Успешные испытания оружия состоялись три года назад.