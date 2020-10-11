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СМИ: Япония рассматривала план закупки беспилотников на замену истребителям F-2 

ТАСС 54 минуты назад
Япония хотела купить беспилотники вместо F-2
Фото: Reuters
Министерство обороны Японии рассматривало вариант закупки беспилотников на замену устаревающим истребителям F-2, однако отказалось от него, несмотря на финансовую выгоду. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
Инициатором идеи закупить беспилотники выступил экс-министр обороны Таро Коно. По оценкам специалистов, принятие на вооружение беспилотных машин обошлось бы значительно дешевле. Так, к примеру, цена американского беспилотника MQ-9 Reaper составляет около 1,5 млрд иен ($14,2 млн) — порядка 10% от стоимости F-22 с технологией "стелс". Находясь на посту министра, Коно активно продвигал этот план, исходя в первую очередь из соображений экономии.
Тем не менее его инициатива не нашла широкой поддержки среди членов правительства и правящей партии, и от ее рассмотрения было решено отказаться. Основной причиной этого стал тот факт, что собственные технологии разработки таких дронов у Японии отсутствуют и их закупка означала бы исключительно ориентированный на импорт подход. Таким образом, реализация плана негативно бы отразилась на поддержке национальной оборонной промышленности.
В настоящее время Министерство обороны Японии рассматривает план замены к 2035 году устаревших истребителей F-4, а также истребителей-бомбардировщиков F-2 совместной разработки японской Mitsubishi Heavy Industries и Lockheed Martin. На вооружении японских Сил самообороны состоит около 130 таких машин. Частично замену планируется осуществить за счет закупки самолетов F-35. Однако для завершения полного перевооружения Япония намерена создать новый истребитель.
Газета Nikkei сообщала, что Министерство обороны Японии хочет заключить контракт с Mitsubishi Heavy Industries на разработку новых машин. Компания будет полностью ответственна за проектирование и производство истребителей. Ожидается, что корпорация также заключит соглашения с субподрядчиками среди японских и американских производителей. При этом разработка ключевых элементов истребителей, таких как двигатель и боевые системы, будет доверена компаниям Японии.
Затраты на весь проект могут превысить 1,5 трлн иен ($14 млрд).
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Комментарии
Оружие , Армия , Япония
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