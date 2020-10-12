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Истребителю шестого поколения ВВС США предрекли полеты над Россией 

Lenta.ru и ещё 7 59 минут назад
США создают истребитель для полетов над Россией
Фото: U.S. Air Force Research Laboratory
Испытанный Военно-воздушными силами (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) демонстратор «истребителя шестого поколения» обеспечит живучесть, смертоносность и выносливость, пишет Popular Mechanics.
Согласно американскому журналу, в рамках программы NGAD прорабатываются пять технологий, про одну из которых известно, что она касается перспективной силовой установки. В публикации издание предпринимает попытку раскрыть остальные особенности нового самолета.
Под выносливостью понимается способности истребителя продолжительное время находиться над полем боя.

«Все это сводится к тому, что истребитель может летать дольше и дальше, чем современные истребители, и будет полезен не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Восточной Европе, Прибалтике и востоке России», — предрекает издание.

Говоря о летальности, издание уверяет, что «истребитель шестого поколения» должен уметь уничтожать самолеты противников, в частности, российский Су-57, до того, как сам окажется в пределах досягаемости их ракет.
Живучесть истребителю шестого поколения, как уверяет журнал, могла бы обеспечить «инфракрасная невидимость», которая «была бы очень полезна против такого оружия, как российская ракета с инфракрасным наведением Р-73». Издание допускает, что «истребитель шестого поколения» может быть невидимым и в оптическом диапазоне.

«Известно, что военные США исследовали эту технологию, но неясно, какого прогресса они достигли», — пишет журнал.

В сентябре помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе, истребитель шестого поколения.
В июле президент подразделения Military Engines американской компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг заявил, что разрабатываемый в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.
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Оружие , Армия , Войска , Су-57 , Уилл Ропер , Pratt & Whitney , Пентагон , США
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