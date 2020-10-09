У Трампа захотели отнять «ядерный чемоданчик»

Президент США Дональд Трамп вернулся из больницы в Белый дом, но вопросы к его состоянию здоровья остаются. Глава государства продолжает принимать экспериментальные препараты — некоторые из них могут повлиять на его способность принимать решения. Между тем за президентом продолжает 24 часа в сутки следовать помощник с «ядерным чемоданчиком». Автор «Бюллетеня учёных-атомщиков» считает, что болезнь Трампа — лишний повод пересмотреть механизм принятия решения о ядерном ударе.

Визит главы государства в госпиталь после положительного теста на коронавирус был окутан атмосферой тайны. Личный врач президента доктор Шон Конли публично заявлял, что глава Белого дома чувствует себя отлично. Утечки информации из больницы же свидетельствовали об обратном: несколько раз уровень кислорода в крови Трампа падал до опасных значений. Ему также давали экспериментальный стероидный препарат «Дексаметазон», который может вызывать помутнение сознания.

В этой связи аналитик «Бюллетеня учёных-атомщиков» Том Коллина задался вопросом: разумно ли доверять президенту в таком состоянии «ядерный чемоданчик»? Перед визитом в больницу Трамп мог временно сложить с себя полномочия в пользу вице-президента, но он предпочёл этого не делать. В результате военный помощник, единственная задача которого заключается в том, чтобы постоянно носить за главой государства «президентскою аварийную сумку», последовал за ним в госпиталь.

Содержимое сумки позволит Трампу запустить до тысячи ядерных ракет, приняв единоличное решение. «Ядерный чемоданчик» постоянно находится у него под рукой на случай, если враги Америки нанесут удар первыми, и у главы Белого дома будет всего несколько минут на решение об ответной атаке. Эксперт Том Коллина считает, что такой подход к проблеме безнадёжно устарел, и более того, опасен для мира, так как по сути зависит от душевного состояния одного человека.

«Вся идея о том, что президент должен иметь право принимать единоличное решение о ядерной атаке, основана на ложном предположении, будто бы Россия нанесёт неожиданный удар первой, — считает Коллина. — На самом деле Россия никогда серьёзно не рассматривала возможность первого удара по Соединённым Штатам по одной простой причине: это было бы национальным самоубийством».

Эксперт обращает внимание на то, что даже если наземные и воздушные средства доставки ядерного оружия будут выведены из строя, у США всё ещё останутся субмарины с межконтинентальными баллистическими ракетами, способные нанести ответный удар. Поэтому необходимость «ядерного чемоданчика» сегодня представляется сомнительной, а вот его опасность вполне очевидна.

Коронавирус у Трампа — не первый пример в истории, когда принятие судьбоносных решений оказывается в руках у не вполне здорового человека. Джон Кеннеди принимал сильнодействующие обезболивающие, Ричард Никсон злоупотреблял алкоголем в разгар Уотергейтского скандала, а Рональд Рейган перенёс несколько операций и некоторое время находился под воздействием лекарств.

В «Бюллетене учёных-атомщиков» отмечается, что власть при принятии решения о ядерном ударе нужно разделить с конгрессом, ведь именно законодательному органу, по конституции, принадлежит право объявлять войну.

«Настало время отправить на пенсию «ядерный чемоданчик», — пишет издание. — Единственное, что стоит между нами и ядерным холокостом — это человек с COVID-19 на тяжёлых лекарствах. И в этом состоит наш план? Покончить с единоличным правом на принятие решения лучше, чем доверить его одному человеку».

Между тем сомнения в том, что Дональду Трампу можно доверить ядерные силы США, возникали и раньше. В 2018 году много шума наделала книга журналиста Боба Вудворда , в которой он описывает, как Америка чуть было не оказалась на грани ядерного противостояния с Северной Кореей. В разгар «войны слов» между Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном глава Белого дома захотел вывести войска из Южной Кореи, считая, что содержать их слишком дорого.

Он уже написал соответствующий твит, но был вовремя предупреждён советниками, что Пхеньян будет трактовать эту информацию как знак подготовки США к ядерному удару по Корейскому полуострову. Вудворд предполагает, что если бы Трамп всё-таки опубликовал твит, Северная Корея могла бы запустить ядерные ракеты в сторону Соединённых Штатов, так как на тот момент уже испытала как средства доставки, так и сами бомбы.