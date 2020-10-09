«Уголовник» Су-57 против «маньяка» F-35

«Начальник штаба алжирской армии Саид Ченгриха принял директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева», сообщил журнал «Новый оборонный заказ». По мнению издания, визит высокопоставленного российского чиновника может быть связан с поставками Су-57 в эту страну. Во всяком случае, тамошнее государственное телевидение показало Шугаева с моделью Су-57 в руках, что только подпитывает слухи о возможной сделке по экспорту новейшего нашего истребителя.

О том, что Алжирская Народная Демократическая Республика (АНДР) может оказаться первой страной, купившей Су-57, по натовской классификации Felon («Уголовник»), предполагает и американская пресса. Так, штатовское издание Military Watch пишет о неких документах Минобороны Алжира, в которых говорится о планах руководства АНДР приобрести 14 российских истребителей 5-го поколения. По информации MW, новейшие «сушки» заменят старенькие перехватчики МиГ-25.

Слухи о покупке Алжиром Су-57 имеют под собой твердую почву. Политическое руководство АНДР серьезно обеспокоено ситуацией в соседней Ливии , которая была варварски и, главное, по надуманным причинам разбомблена натовской авиацией.

Это отчетливо видно по оборонным расходам, которые в 2011 году скакнули без малого на четверть после интервенции США и союзников в бывшую Джамахирию в ходе операции «Одиссея. Рассвет» и в дальнейшем только увеличивались.

Причем речь идет о прямых текущих расходах на вооруженные силы, без трат на гражданскую оборону, резервы и силы двойного назначения.

В исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который считается авторитетной организацией по анализу военных бюджетов, говорится, что эксперты SIPRI не располагают информацией, что прямые расходы Алжира на оборону включают в себя военные гранты в натуральном выражении, пенсии для военнослужащих и отчисления в фонды социального обеспечения. Значит, можно прибавить еще пару процентов ВВП на национальную безопасность.

Если называть вещи своими именами, Алжир ведет себя, как государство, готовящееся к большой войне, поэтому покупка новейших видов вооружения входит в оборонную доктрину АНДР. С учетом того, что именно Вашингтон и Париж уничтожили Джамахирию, то ориентироваться на американское и французское оружие алжирские генералы не хотят.

Есть еще один момент. На здании Минобороны Алжира имеется панно с наиболее важными видами вооружения армии. На нем совсем недавно появилось изображение истребителя Су-57, который наряду с Су-30 и танками Т-90 готов встретить любого врага.

Проблема может быть в желании алжирцев приобрести истребитель с малогабаритной внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракетой. Напомним, что в рамках госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы наш «пятипоколеннник» планируют оснастить ракетой аналогичной «Кинжалу», что, по мнению очень многих западных экспертов, резко усилит экспортный потенциал новейшей «сушки».

Если представить, что НАТО захотят повторить операцию «Одиссея. Рассвет» с Алжиром, то вначале янки и союзники предпримут все усилия, чтобы завоевать господство в воздухе и подавить ПВО. Можно не сомневаться, что первыми в бой вступят F-35, против которых идеальным оружием являются гиперзвуковые ракеты «воздух-воздух».

Есть разные точки зрения на возможности штатовской «невидимки», но даже заокеанские эксперты соглашаются, что радары наших истребителей в любом случае обнаружат F-35, как только тот откроет отсек для пуска своей ракеты. У пилота российского самолета появится окно в несколько секунд, чтобы атаковать американца пятого поколения, прежде чем он опять исчезнет с экранов радиолокатора, и уйти от поражения в противоракетном маневре. Тут-то и пригодится гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» и неповторимая маневренность «сушки».

Появление в ВВС Алжира истребителей Су-57 с внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракетой, по мнению Military Watch обеспечит АНДР возможность сохранить качественный паритет в течение многих последующих лет. В частности, МиГ-25 служит верой и правдой алжирцам уже 42 года и долгое время считался важнейшим сдерживающим фактором для звездно-полосатых «демократизаторов».

Согласно рейтингу National Rankings by Military Strength-2020, алжирская армия занимает 13-е место в мировом табеле о рангах военной мощи, прежде всего, за счет мощных ВВС, в состав которых входят Су-30МКА, МиГ-29С, Су-24М и модернизированные МиГ-25. Появление Су-57 резко усилит оборонные возможности этого североафриканского государства.

Очевидно, что вслед за Алжиром появятся и другие заказчики на Су-57, поэтому для нашей оборонки крайне важно сделать именно первую сделку по «пятипоколеннику». В Америке, ясное дело, такие перспективы не вызывают большой радости. Как следствие, заокеанские СМИ активно очерняют наш новейший истребитель. В частности, The Aviation Geek Club накануне поездки Дмитрия Шугаева в Алжир опубликовал статью, в которой как мантра повторяется фраза: «А вы знаете, что Су-57 имеет эффективную площадь рассеяния (ЭПР) в 1000 раз больше, чем F-35».

Автор публикации Дарио Леоне соглашается, что русский «Уголовник» сильно эволюционировал и адаптировался к требованиям низкой заметности. Перевод ракет во внутрь фюзеляжа и радиолокационные блокираторы на критических узлах самолета, включая воздухозаборники, безусловно, положительно сказались на снижении ЭПР. Кроме того, радиолокационная станция Н036 «Белка» сделана уже грамотно, ее решетки сконструированы так, чтобы пропускать свой сигнал и блокировать вражеский. Есть подвижки и по стелс-покрытию, тем не менее, русским пришлось выбирать между маневренностью и невидимостью.

Очевидно, что стремление сделать Су-57 с такой же ЭПР, как и у американских «невидимок», закончилось тем, что Felon стал бы похож, как близнец, на тяжелую платформу F-22. Хорошая новость заключается в том, что янки признают, что Россия располагает всем необходимым набором технологий в военном самолетостроении, что и США.

Словом, Су-57 сознательно делали более видимым, чтобы не нанести ущерба противоракетной маневренности.

Если глобальный рынок вооружения уже согласился с американцами, что F-35 является стандартом истребителя пятого поколения, то и Су-57 должен иметь такую же ЭПР. Даже если он будет летать медленно и по прямой в условиях хорошей погоды. Отсюда и американское название Felon, мол, настоящий уголовник даже делает себе особые татуировки, чтобы обозначить свой статус, несмотря на то, что его легко вычислить и упечь в тюрьму.

Так, авиационный аналитик Абхируп Сенгупта, к мнению которого прислушиваются в третьих странах, призывает потенциальных заказчиков Су-57 к снижению цены на русский новейший истребитель. «Это все равно, что покупать F-15 с внутрифюзеляжным оружейным отсеком по цене F-35», — утверждает эксперт. Понятно, что речь идет о попытке вызвать сомнение в целесообразности сделки.

А вот F-35 ведет себя, как «убийца-невидимка», что-то вроде хитрого маньяка. Его очень трудно поймать, хотя он наносит несоизмеримо больший ущерб. Дескать, «американец» с ЭПР в 1000 раз меньшей, увидит «русского» на расстоянии в 6 раз большем, чем «русский» разглядит «американца». Даже если это и так — что дальше? Посмотрит издалека на «уголовника с наколками» и полетит назад.

Тем не менее навязанные американцами правила оружейной торговли уже сдерживают экспорт Су-57. Поэтому без малогабаритной внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты его будет весьма трудно продать алжирцам, хотя этот самолет им очень нужен.