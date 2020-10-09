Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В США ужаснулись российскому «Циркону» 

Lenta.ru 31 минуту назад
В США ужаснулись российскому «Циркону»
Фото: Кадр: MRV MILITARY CHANNEL / YouTube
Скорость российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия, пишет Popular Mechanics.
Американское издание напоминает, что «Циркон» развивает скорость свыше 5 чисел Маха. Журнал утверждает, что имеющиеся у Соединенных Штатов зенитные ракеты RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM), развивающие скорость 3,5 числа Маха, могут использоваться для перехвата первого.
Издание уверяет, что гиперзвуковое оружие может перехватываться и более скоростными ракетами RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM), для чего последние потребуется модифицировать.
Обнаруживать «Циркон» предлагается при помощи палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye или палубного истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, а наведение на ракету осуществлять посредством новейшей системы Naval Integrated Fire Control-Counter Air (NIFC-CA).
В октябре Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков».
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Последние новости
Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты
Комментарии 6
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Петросяна объяснила, почему часто оставляет сына дома
Жена Петросяна объяснила, почему часто оставляет сына дома
День ноль: как влияет вакцина на испытуемых?
День ноль: как влияет вакцина на испытуемых?
Россия впервые выстрелила «Цирконом»
Россия впервые выстрелила «Цирконом»
Завершено расследование дела «Омбудсмена полиции»
Завершено расследование дела «Омбудсмена полиции»
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия