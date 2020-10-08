в Азербайджане заметили истребители F-16

В азербайджанском аэропорту Гянджи размещены как минимум два истребителя F-16, сообщил журналист New York Times Кристиан Триберт. Азербайджан отрицал использование F-16 в карабахском конфликте

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Он опубликовал в Twitter спутниковое изображение от 3 октября. Как заявил Триберт, «анализ спутникового изображения компании Planet Labs» показал, что в аэропорту находятся F-16. Триберт предположил, что F-16 «управляются турецкими ВВС наряду с, возможно, грузовым самолетом CN-235» , передает РИА «Новости».

Он заявил, что сравнивались визуальные характеристики разных самолетов, включая используемые Азербайджаном МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. Как пояснил Триберт, на снимке также можно увидеть «более крупный самолет». Он считает, что это, скорее всего, «транспортный самолет CASA CN-235, также используемым турецкими ВВС».

Журналист New York Times считает, что размещение F-16 в азербайджанском аэропорту может свидетельствовать об «усилении участия более крупной державы – Турции – в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном». Триберт отметил, что «поддерживаемые Турцией сирийские наемники уже воюют бок о бок с азербайджанскими войсками».