В рейтинге стратегических подлодок РФ не на первом месте

Феникс (Китай). Но все же чьи атомные подлодки самые передовые? Возможно, ответ удивит читателей. Значение подводных лодок велико, поэтому их разработке уделяется особое внимание. США Россия , несомненно, лидеры области, утверждает. Но все же чьи атомные подлодки самые передовые? Возможно, ответ удивит читателей.

Фото: © РИА Новости, Павел Львов © РИА Новости, Павел Львов

Говоря о подводном смертельном оружии военно-морского флота, первое, что приходит на ум, — это подводные лодки. Подводные лодки появились после Первой мировой войны и получили широкое распространение в вооруженных силах стран всего мира. Они могут плавать в глубоком море, вести самостоятельные боевые действия и совершать внезапные атаки на противника во время войны, поскольку тот не в состоянии их обнаружить. Страны по-прежнему придают большое значение разработке подлодок, но лишь некоторые из них могут построить их.

Современные подводные лодки делятся на дизель-электрические подводные лодки, беспилотные подводные лодки и атомные подводные лодки, кроме того, атомные подводные лодки также делятся на атомные подводные лодки стратегического назначения и ударные атомные подводные лодки. В настоящее время самая сильная подлодка в мире — это атомная подводная лодка стратегического назначения. Этот тип подводных крейсеров не только демонстрирует большую выносливость в океане, но также может нести ядерные боеголовки для нанесения ударов по противнику в любом уголке мира. Поэтому этот тип подлодок является ключевым звеном стратегических ядерных ударов «три в одном».

В настоящее время шесть стран могут иметь стратегические атомные подводные лодки. Это — пять постоянных членов ООН плюс Индия . Однако все атомные подлодки стратегического назначения Индии арендованы у России, поскольку сама она не в состоянии их построить. Что касается вопроса, какая страна обладает самыми мощными подлодками в мире, это, конечно, Соединенные Штаты и Россия. Атомные подводные лодки стратегического назначения США и России занимают первое и второе места в мире соответственно.

Соединенными Штатами уже были разработаны атомные подводные лодки стратегического назначения третьего поколения. Это поколение подводных крейсеров, которые могут нести баллистические ракеты, относится к типу «Огайо». Такая стратегическая атомная подлодка имеет водоизмещение более 18 тысяч тонн и может нести 24 ядерные ракеты Trident II D5. Согласно сведениям, ядерная ракета Trident II D5 представляет собой баллистическую ракету, запускаемую с подводных лодок и разработанную компанией Lockheed Martin для ВМС США. Модернизированная ракета Trident II D5 может нести от 8 до 12 управляемых ядерных боеголовок. Каждая ракета имеет до 12 ядерных боеголовок в тротиловом эквиваленте 500 килотонн с дальностью действия до 11 тысяч километров. Кроме того, круговое вероятностное отклонение ракеты составляет всего около 90 метров. Можно сказать, что американская стратегическая атомная подводная лодка типа «Огайо» может запускать ядерную ракету Trident II D5 в любую точку мира, не покидая порта.

Самыми современными атомными подводными лодками стратегического назначения России на данный момент являются подлодки проекта «Борей» — подлодки четвертого поколения, которые должны прийти на смену подлодкам проектов «Дельфин» (Delta-IV по классификации НАТО ) и «Акула» (Typhoon по классификации НАТО). По имеющимся сведениям, подлодки проекта «Борей» имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн и могут нести 16 твердотопливных межконтинентальных ядерных баллистических ракеты «Булава» стратегического назначения, запускаемых с подводных лодок. Максимальная дальность полета ракеты составляет более 8 тысяч километров, а точность поражения — 60 метров. Каждая ракета может нести шесть ядерных боеголовок, каждая равная ста килотоннам в тротиловом эквиваленте. Кроме того, подлодки проекта «Борей» также оснащены шестью 533-мм торпедными аппаратами для самообороны.

В настоящее время самыми совершенными атомными подводными лодками стратегического назначения в мире являются подлодки Соединенных Штатов и России. Однако уровень шума, производимого американскими и российскими подлодками во время навигации, в целом почти одинаков и составляет около 100 децибел, что позволяет им совершенно незаметно скрыться в океане. В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 18 атомных подводных лодок типа «Огайо», из которых четыре могут запускать крылатые ракеты, а остальные 14 могут запускать баллистические ракеты. На вооружение российского ВМФ принято всего четыре атомных подводных крейсера стратегического назначения проекта «Борей», что в количественном отношении уступает Америке.