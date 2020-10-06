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Создатель гиперзвукового «Авангарда» раскрыл историю его появления 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыта история появления гиперзвукового «Авангарда»
Фото: News.ru
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» начали разрабатывать в России ещё в период СССР, рассказал один из его создателей — почётный генеральный директор, почётный генеральный конструктор реутовского предприятия Герберт Ефремов. По его словам, это стало ответом на американскую программу «Стратегическая оборонная инициатива», которая не на шутку встревожила советское руководство.
Опасность противоракетной обороны (ПРО) США заключается в сочетании с массово развёрнутыми ударными ядерными ракетами, пояснил он. Одновременное обладание средствами нанесения упреждающего массированного ядерного удара и средствами перехвата немногих оставшихся после него ракет противника приобретает дестабилизирующий характер. Это в свою очередь провоцирует нагнетание напряжённости в мире, подчеркнул Ефремов.
Тогда, почти сорок лет назад, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР предприятиям военно-промышленного комплекса было поручено дать предложения по ответным мерам реакции.
Я, будучи только что назначенным генеральным конструктором НПО машиностроения, на основе огромного опыта предыдущих разработок направил предложение о практической реализации весьма сложной задачи «обнуления» классической системы ПРО, противодействующей баллистическим ракетам. Для этого необходимо было создать летательное средство, движущееся в атмосфере с огромными скоростями и совершающее разнообразные маневры, — цитирует Ефремова ТАСС.
Итогом стало то, что «после всесторонних рассмотрений» идее был дан зелёный свет.
Экспериментальная отработка — как наземная, стендовая, так и лётная — с использованием ракет УР-100Н УТТХ осуществлялась до начала 2000-х годов, добавил конструктор. Дальнейшее практическое осуществление разработки в виде боевой системы проходило под контролем президента России Владимира Путина после выхода в 2002 году США из Договора по ПРО, напомнил Ефремов.
О гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» глава государства впервые публично рассказал в послании Федеральному Собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.
«Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны.
С декабря 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство.
19 сентября 2020 года в День оружейника Путин объявил о награждении Ефремова за разработку и создание системы «Авангард» орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Тогда же, как писал NEWS.ru, президент и раскрыл имя инженера-конструктора.
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Комментарии
Оружие , Армия , Владимир Путин , КПСС , ИТАР-ТАСС , США
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