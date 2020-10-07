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Су-57 показался с «Изделием 180» 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Истребитель Су-57 показался с новыми управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» «Изделие 180», пишет блог bmpd в Live Journal, обративший внимание на видео, посвященное 100-летию 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени Валерия Чкалова.
Согласно публикации, «Изделие 180», отличающееся активной радиолокационной системой самонаведения, является модернизацией «Изделия 170-1» (Р-77-1), которая имеет «измененную конфигурацию рулей с целью возможности размещения во внутренних отсеках вооружения истребителя Су-57 (Т-50), а также оснащена двухрежимным твердтопливным двигателем, увеличивающим дальность стрельбы».
В том же ролике был продемонстрирован пуск ракеты Р-37М истребителем Су-35С.
Американское издание The Drive уверяет, что продемонстрированные в роликах истребители показывают, что Россия, возможно, готовится внедрить новые ракет класса «воздух-воздух» в свои самые современные боевые самолеты.
В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.
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Оружие , Армия , Видео , Валерий Чкалов
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