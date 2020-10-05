Лавров заявил о «смерти» договора СНВ

"Они вышли из ЮНЕСКО, они вышли из Совета ООН по правам человека, вышли они практически из всех договоров, и сейчас умрет последний договор о стратегических наступательных вооружениях, потому что условия, которые они выставили — абсолютно односторонние", — сказал министр.

Он отметил, что Вашингтон не учитывает интересы России, опыт многих десятилетий, когда контроль над вооружениями осуществлялся к всеобщему удовлетворению и приветствовался всеми странами мира.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.