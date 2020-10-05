Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лавров заявил о «смерти» договора СНВ из-за условий США 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Лавров заявил о «смерти» договора СНВ
Фото: ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договор о стратегических наступательных вооружениях умрет из-за неприемлемых условий, которые выдвигают США. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Они вышли из ЮНЕСКО, они вышли из Совета ООН по правам человека, вышли они практически из всех договоров, и сейчас умрет последний договор о стратегических наступательных вооружениях, потому что условия, которые они выставили — абсолютно односторонние", — сказал министр.

Он отметил, что Вашингтон не учитывает интересы России, опыт многих десятилетий, когда контроль над вооружениями осуществлялся к всеобщему удовлетворению и приветствовался всеми странами мира.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.
Газета.Ru: последние новости
Эксперты назвали Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны Эксперты назвали Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны НАТО призывает начать переговоры по Карабаху НАТО призывает начать переговоры по Карабаху В России появится новый "сверхубойный" пистолетный патрон В России появится новый "сверхубойный" пистолетный патрон
Оружие , Политика , Сергей Лавров , МИД , ООН , ЮНЕСКО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я женщина»: как унизили чемпионку
«Я женщина»: как унизили чемпионку
Азербайджан разгромил позиции двух батальонов Армении
Азербайджан разгромил позиции двух батальонов Армении
«Пьяные дети, жуткая грязь»: Гришковец о Севастополе
«Пьяные дети, жуткая грязь»: Гришковец о Севастополе
«Стягивал майку и ругался, что я ломаюсь»
«Стягивал майку и ругался, что я ломаюсь»
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
В российской школе во время линейки случилось ЧП
00:45
В российской школе во время линейки случилось ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение