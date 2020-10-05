НАТО призвало Турцию искать замену российским С-400

«Приобретение Турцией C-400 создает для нас трудности, может представлять риск для самолетов союзников, а также поставить Турцию перед санкциями США. С-400 не может быть интегрирована в систему НАТО, и я приглашаю наших турецких партнеров искать альтернативу», — передает РИА «Новости» его слова.