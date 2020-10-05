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НАТО предложило Турции найти альтернативу российским С-400 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 16 минут назад
НАТО призвало Турцию искать замену российским С-400
Фото: РИА Новости
Турции следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса, сообщил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Приобретение Турцией C-400 создает для нас трудности, может представлять риск для самолетов союзников, а также поставить Турцию перед санкциями США. С-400 не может быть интегрирована в систему НАТО, и я приглашаю наших турецких партнеров искать альтернативу», — передает РИА «Новости» его слова.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция была вынуждена купить российские системы ЗРК С-400, поскольку «не смогла приобрести американские ЗРК Patriot или другие подобные системы для своей обороны».
Ранее стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.
Кроме того, законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.
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Оружие , В мире , Йенс Столтенберг , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , НАТО , РИА Новости
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