На что способны новые российские боевые микроБПЛА?

На смену боевой экипировке «Ратник» придет снаряжение нового — третьего поколения «Сотник». Опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы планируется завершить до 2023 года.

Российские военные разрабатывают следующее поколение боевой экипировки, элементы которой могут быть интегрированы с новыми микробеспилотниками и включены в автоматизированные системы управления тактического звена. Подобного рода экипировка создается для того, чтобы обеспечить каждому солдату осведомленность об обстановке, облегчить выполнение поставленных боевых задач и даже минимизировать уровень физических усилий солдат при одновременном сокращении риска для их жизни.

«В настоящее время в рамках одной из научно-исследовательских работ, выполняемых по заказу Главного командования Сухопутных войск, формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего, — это боевые и специальные экзоскелеты, интеграция боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников мини— и малого класса. — отметил командующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью, которое он дал правительственной «Российской газете» и которое было опубликовано в четверг.

Агентство ТАСС сообщило о том, что российский оборонный подрядчик Ростех работает над созданием новой боевой экипировки для сухопутных войск под названием «Сотник», которая призвана заменить «Ратника». Новый комплект разрабатывается его филиалом — Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

Российские военные объявили о планах, в соответствии с которыми первые партии экипировки «Сотник» будут поставлены подразделениям Сил специальных операций в 2025 году, а все остальные формирования получат его еще через пять лет. Некоторые наблюдатели считают, что подобный график может оказаться слишком амбициозным из-за того, что в экипировке «Сотник» используется большое количество высокотехнологичных приборов, которые, возможно, еще не будут готовы для оснащения ими боевых подразделение всего через десять лет.

Некоторые элементы новой экипировки уже существуют, включая противоминные ботинки, противотепловой костюм, который снижает термальную (тепловую) заметность солдат при использовании противником тепловых датчиков — (по сути, они становятся невидимыми для таких сенсоров), — но есть еще и ткань, которая снижает эффективность работы радаров.

Подобная экипировка может быть интегрирована с технологиями микробеспилотников, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена. В результате изображение с установленных на беспилотниках камер можно будет передавать на экран шлема солдата или на защитные очки вместе с приказами, картами местности и другой важной информацией — это своего рода решение в стиле «очков Гуггл» ( Google Glass) для поля боя.

В сообщении ТАСС ничего не сказано о планах по интеграции ударных дронов с новым поколением боевой экипировки, однако это может стать следующим шагом для российских солдат в будущем.

Как стало известно, научно исследовательские работы над новым поколением экипировки будут продолжаться в период с 2020 года по 2023 год, а окончательный список комплекта «Сотника» тоже ожидается не позднее этого срока, и, как сообщается, он будет примерно на 20% легче, чем нынешний «Ратник». Судя по всему, боевая экипировка «Сотник» будет включать в себя также новые боеприпасы и новое огнестрельное оружие.

Хотя реализация новых планов может означать окончание использования экипировки «Ратник», опыт ее использования позволил получить необходимую информацию. Последним по времени обновлением с точки зрения оборудования можно считать добавление к нему ранее в этом году российской штурмовой винтовки АК-12, которая, наконец, стала поставляться в регулярные сухопутные части.