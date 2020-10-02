НАТО ставит помехи российским ЗРК С-400

Однако в интернете появились сообщения о том, что ВВС и ВМС Британии, усилившие патрулирование вблизи российских границ в местах развертывания С-400 и более старых С-300, начали успешно ставить помехи их радиолокационным системам. С-400 и С-300 действуют в увязке, что позволяет повысить эффективность российской комплексной системы противовоздушной обороны.

Журнал «Юрейшен Таймс» (EurAsian Times) сообщает, что британские военные просканировали частоты этого комплекса, чтобы дать возможность своим самолетам выявлять уязвимости в работе российской зенитно-ракетной системы. Если это соответствует действительности, то можно сделать вывод, что у самолетов-невидимок типа F-22 «Раптор» и F-35 «Лайтнинг» появилась возможность ближе подходить к воздушному пространству России. Причем подходить незаметно для мощных РЛС С-400.

Российский государственный информационный портал Avia.Pro также высказал предположение, что британские военные ищут «дыры» в российской системе ПВО. Отсюда следует, что России придется предпринимать какие-то обходные маневры для затыкания этих брешей и ликвидации недостатков своего ЗРК.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 рекламируют как охотника-невидимку, а также как одну из самых передовых на сегодня платформ для пуска ракет «земля-воздух» большой и средней дальности. Комплекс предназначен для обнаружения и уничтожения самолетов, а также вышеупомянутых крылатых и баллистических ракет. Но кроме этого, он способен уничтожать наземные объекты.

Эта принятая на вооружение в 2007 году система имеет дальность до 400 километров, а ее ракеты развивают скорость, в шесть раз превосходящую скорость звука. Высота полета ракеты может достигать 30 километров. Комплекс С-400 может также осуществлять пуски гиперзвуковой ракеты большой дальности 40Н6 класса «земля-воздух», которая способна поражать низколетящие маневренные аэродинамические цели.

Теоретически С-400 способен нейтрализовать технологии «стелс», применяемые в самолетах пятого поколения, таких как F-35. Однако сомнительно, что его радар в состоянии сделать что-то большее, кроме сопровождения современных самолетов. Иными словами, следить за такими воздушными целями комплекс в определенной степени может, а вот может ли он их поражать — это совсем другой вопрос.

Тот факт, что С-400 предназначен для слежения за самолетами-невидимками, был главным камнем преткновения в американо-турецких отношениях. Турция хотела принять на вооружение комплексы российского производства и одновременно сохранить свое участие в программе по созданию и строительству истребителя-невидимки F-35. Соединенные Штаты и другие члены НАТО увидели в этом серьезное противоречие, полагая, что конструкторы С-400 смогут получить дополнительную информацию, и это поможет им обеспечить превосходство С-400 над западными системами защиты самолетов от ПВО. В результате Турцию исключили из программы F-35.

Сейчас вопрос заключается в том, действительно ли королевские ВВС отыскали у С-400 недостатки, которые позволят F-35 и другим самолетам-невидимкам сохранить свое преимущество малозаметности.