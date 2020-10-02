Найден идеальный танк для Третьей мировой войны

Идеальным танком для Третьей мировой войны, случись она во время холодной войны, стал бы Т-72, считают военные эксперты из Дрезденского музея Йенс Венер и Бернард Каст.

Они назвали Т-72 едва ли не лучшим танком тех времён. Венер объяснил, что стоявший на вооружении ГДР в те годы танк стоил относительно недорого и приобрести такую военную технику себе могли бы позволить многие страны со слабыми экономиками, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что, несмотря на невысокую стоимость, характеристики Т-72 были более передовыми, чем у западных аналогов.

В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО — например, немецкий «Леопард I» с очень лёгкой броневой защитой, или американские танки M60, — сказал эксперт.

Венер также высоко оценил огневую мощь танка, его манёвренность, быстроходность и системы защиты от ядерного поражения, от химического и бактериологического оружия.