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Военные эксперты оценили потенциал танка Т-72 в Третьей мировой войне 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Найден идеальный танк для Третьей мировой войны
Фото: News.ru
Идеальным танком для Третьей мировой войны, случись она во время холодной войны, стал бы Т-72, считают военные эксперты из Дрезденского музея Йенс Венер и Бернард Каст.
Они назвали Т-72 едва ли не лучшим танком тех времён. Венер объяснил, что стоявший на вооружении ГДР в те годы танк стоил относительно недорого и приобрести такую военную технику себе могли бы позволить многие страны со слабыми экономиками, пишут «Известия».
Эксперт отметил, что, несмотря на невысокую стоимость, характеристики Т-72 были более передовыми, чем у западных аналогов.

В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО — например, немецкий «Леопард I» с очень лёгкой броневой защитой, или американские танки M60, — сказал эксперт.

Венер также высоко оценил огневую мощь танка, его манёвренность, быстроходность и системы защиты от ядерного поражения, от химического и бактериологического оружия.
Как писал NEWS.ru ранее, американское Министерство обороны ищет компанию, которая сможет поставить Пентагону полноразмерные макеты советского оружия для военной базы Форт-Беннинг в штате Джорджия.
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Комментарии
Оружие , Армия , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , газета "Известия"
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