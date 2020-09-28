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«Танк из алюминия»: что впервые испытали в небе российские десантники 

РИА Новости 57 минут назад
«Минитанк из алюминия»: что испытали российские десантники
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Легкие, быстрые, тяжеловооруженные и смертоносные — БМД-4М прошли "крещение небом" на учениях "Кавказ-2020". Десять модернизированных "четверок" высадили на парашютах из самолетов военно-транспортной авиации прямо на полигон Капустин Яр. Эти машины поступили на вооружение ВДВ совсем недавно, но уже зарекомендовали себя как надежная и эффективная боевая техника. Об их особенностях — в материале РИА Новости.

Легкий танк

Десантирование роты в составе десяти боевых машин десанта БМД-4М "крылатая пехота" провела успешно, новейшие парашютные системы ПБС-950У и МКС-350, созданные специально для "четверок", сработали штатно. На земле экипажи за считанные минуты привели технику в боевое состояние и двинулись "воевать". Именно способность вступать в бой сразу после приземления — главное достоинство БМД-4М. Конструкция позволяет десантировать машину вместе с экипажем.
© Николай Донюшкин / Боевая машина десанта — 4 модернизированная (БМД-4М)
По сути, это легкий танк. При весе всего в 13,6 тонны "четверка" располагает внушительным арсеналом. "Главный калибр" — 100-миллиметровое орудие 2А70 с автоматом заряжания, поражающее цели на дистанциях до семи километров со скорострельностью до десяти выстрелов в минуту. Эффективно пробивает в боковую проекцию даже современные танки. Это орудие спарено с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, предназначенной для уничтожения живой силы противника на дальности до четырех километров. Кроме того, есть 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ и четыре управляемых противотанковых ракеты "Аркан". Стреляют ими прямо через ствол основного орудия.
Современная система управления огнем: прицел командира с дальномерным, дневным и ночным каналами, прицел наводчика с отдельным каналом для управления ПТУР и тепловизором, стабилизатор вооружения в двух плоскостях, баллистический вычислитель и устройство для автоматического сопровождения целей. Все это работает в тесном взаимодействии на основе единой информационной системы, дополненной датчиками для получения внешних данных об окружающей обстановке.
Корпус БМД-4М — из алюминия, башня — из стали. Бронирование — противопульное. Более толстая "шкура" сильно утяжелила бы машину, лишив ее возможности десантирования с воздуха. БМД-4М достаточно легкая, чтобы самостоятельно переплывать водные преграды. Многотопливный дизельный двигатель УТД-29 с жидкостным охлаждением мощностью 500 лошадиных сил разгоняет машину до 70 километров в час. Запас хода — 500 километров. Гидропневматическая подвеска позволяет менять клиренс от 190 до 590 миллиметров.

Непростая судьба

Основные задачи БМД-4М — транспортировка бойцов ВДВ в ближнем и оперативном тылу, их защита от огня стрелкового оружия и осколков, уничтожение огневых точек, бронетехники, укреплений и живой силы противника. В воздушно-десантных войсках пока 275 машин этого типа. Серийное производство началось в 2016-м, однако первые образцы появились гораздо раньше, и у них была достаточно непростая судьба. Машина предыдущего поколения — БМД-3 — не устраивала военных по вооружению. Минобороны хотело получить десантируемую платформу со 100-миллиметровой пушкой, как у БМП-3, однако создать ее в жестких весовых ограничениях не удавалось. В итоге "тройка" пошла в войска с 30-миллиметровой 2А42.
© РИА Новости / Максим Блинов /// Боевая машина пехоты (БМП-3)
Тем не менее в 2004-м конструкторы представили заказчику БМД-4 с боевым отделением "Бахча-У" и вооружением как у БМП-3. После долгих и тяжелых переговоров вес машины согласовали на уровне 13,6 тонны. БМД предыдущего поколения была почти на тонну легче, однако впихнуть в нее 100-миллиметровое орудие с боекомплектом и не утяжелить платформу оказалось физически невозможно.
Банкротство производителя — Волгоградского тракторного завода — в 2005-м едва не поставило крест на проекте. Разработку передали создателю БМП-3 "Курганмашзаводу". Там существенно изменили конструкцию, приблизив геометрию корпуса к боевой машине десанта из мотострелковых войск. Максимальная унификация БМД-4 с БМП-3 значительно упростила и удешевила производство. Прототип машины, получившей обозначение БМД-4М, впервые представили в 2008-м.

Будущее "четверки"

По плану войска должны были получить до двух тысяч БМД-4М. Однако машину неожиданно раскритиковали военные. Особое недовольство вызывали низкая защищенность и довольно высокая закупочная стоимость.
В апреле 2010-го первый замминистра обороны Владимир Поповкин заявил, что ВДВ отказывается от БМД-4М. В феврале 2012-го начальник Генштаба генерал армии Николай Макаров подверг критике конструкцию машины. Однако десантники встали за "четверку" горой.

"У первой версии БМД-4 была сырая, ненадежная база, — объяснял в мае 2012-го командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов. — А вот модернизированный, сделанный в Кургане вариант "четверки" — БМД-4М — нас абсолютно устраивает. Безусловно, когда-то появится машина лучше. Но в ближайшие семь-десять лет промышленность ее не предложит. Десанту на ней воевать, и никто лучше нас не знает, какой должна быть такая машина".

К десантникам прислушались и БМД-4М пустили в серию. Параллельно разрабатывали другую авиадесантируемую технику на базе этой машины. Так, в прошлом году Минобороны испытало самоходную пушку "Спрут-СДМ1" — серьезный аргумент "крылатой пехоты" в противостоянии с вражескими танками. Самоходка получила ходовую и трансмиссию на основе агрегатов БМД-4М и такой же 500-сильный двигатель.
Шасси БМД-4М используют и в проекте другого самоходного артиллерийского орудия 2С42 "Лотос", впервые представленного на форуме "Армия-2017". Эти машины, предназначенные для артподдержки десантников, со временем заменят в войсках гаубицы-ветераны 2С9 "Нона". Кроме того, к 2022-му в ВДВ ждут авиадесантируемый зенитно-ракетный комплекс "Птицелов" на гусеничном шоссе БМД-4М.
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Оружие , Армия , Войска , Статьи , Владимир Поповкин , Николай Макаров , Максим Блинов , Владимир Шаманов , Министерство обороны , Курганмашзавод , Генштаб , ВгТЗ , РИА Новости
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