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Танк Т-90М будет оснащён комплексом активной защиты «Арена-М» 

RT на русском 1 час назад
Танк Т-90М оснастят комплексом защиты «Арена-М»
Фото: РИА Новости
На Танк Т-90М в процессе дальнейшей модернизации предполагается установить усовершенствованный комплекс активной защиты «Арена-М».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.
Отмечается, что «Арена-М» будет установлена во фронтальной части корпуса машины, вместо устанавливаемой сейчас динамической защиты «Реликт».
Уточняется, что таким образом боевая машина получит защиту, аналогичную танку Т-14 «Армата».
5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.
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Оружие , Армия , Сергей Шойгу
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