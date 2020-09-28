Танк Т-90М оснастят комплексом защиты «Арена-М»

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На Танк Т-90М в процессе дальнейшей модернизации предполагается установить усовершенствованный комплекс активной защиты «Арена-М».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.

Отмечается, что «Арена-М» будет установлена во фронтальной части корпуса машины, вместо устанавливаемой сейчас динамической защиты «Реликт».

Уточняется, что таким образом боевая машина получит защиту, аналогичную танку Т-14 «Армата».