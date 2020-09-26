США все чаще используют в Сирии «бомбы-ниндзя» 

Американские военные все чаще используют в Сирии смертоносные "бомбы-ниндзя", которые оснащены стреляющими лезвиями. Официально обозначенное как Hellfire AGM-114R9X (сокращенно R9X) и иногда называемое "Летающий Гинсу", это оружие используется для "точечных ликвидаций противника" Объединенным командованием специальных операций США, сообщает Guardian.
"Бомба-ниндзя", о разработке которой впервые было упомянуто в прошлогодней статье в Wall Street Journal, использовалась американцами несколько раз для уничтожения боевиков в Сирии, в том числе связанных с "Аль-Каидой" (группировка запрещена в РФ) и совсем недавно, в начале сентября, когда был уничтожен тунисский боевик. Эта ракета, как полагают эксперты, была впервые использована в 2017 году для уничтожения тогдашнего номера 2 "Аль-Каиды" Абу Хайра аль-Масри в провинции Идлиб. Оружие использует комбинацию плотного материала, летящего на высокой скорости, и шести прикрепленных к нему острых лезвий, которые раскрываются перед ударом, чтобы сокрушить и разрезать своих жертв. Считается, что это оружие было разработано при администрации Барака Обамы в то время, когда политика США целевых убийств с помощью беспилотников вызвала серьезную критику из-за количества жертв среди гражданского населения, вызванных этими атаками.
По информации источников, первые Hellfire были спроектированы как истребители танков с мощным кумулятивным зарядом. Они использовались в Афганистане, в горной местности которого их применение в Пентагоне посчитали не совсем эффективным для выполнения боевых задач. Была разработана более поздняя версия с более тяжелой взрывной боеголовкой, что, в свою очередь, привело к проблемам с большими жертвами среди гражданского населения. Тогда было принято решение о разработке R9X.
Новая ракета, отмечают аналитики, по всей видимости, предназначена для использования в обстоятельствах, когда обычная боеголовка с взрывчатым веществом не может быть применена из-за опасений убить гражданских лиц. Иэн Овертон, эксперт организации "Действия против вооруженного насилия" предостерег от впечатления, что "бомба-ниндзя" является неким "щадящим оружием". "Подавляющее большинство взрывного арсенала США слишком часто наносит ужасный побочный ущерб. Учитывая, что администрация Трампа также санкционировала использование крупнейшего в истории мира неядерного взрыва в Афганистане, важно опасаться заверений о том, что американские военные сейчас используют "более щадящее оружие", — отметил эксперт.