F-4 «Фантом» против МиГ-21: кто победил?

The National Interest (США) рассказывает о сильных и слабых сторонах обеих машин и рассуждает, от чего зависел исход схватки между истребителями. F-4 «Фантом» и МиГ-21 были предназначены для решения разных задач, однако в небе над Вьетнамом между советскими и американскими самолетами разгорелось такое горячее противостояние, что эксперты до сих пор спорят о том, кто из них победил.рассказывает о сильных и слабых сторонах обеих машин и рассуждает, от чего зависел исход схватки между истребителями.

Главный момент. «Фантом» и МиГ-21 являлись друг для друга врагами, но по своим характеристикам и внешнему виду это были очень разные самолеты.

Во время продолжительной авиационной войны в небе над Вьетнамом два самолета — истребитель-перехватчик и самолет завоевания превосходства в воздухе — стали самыми заметными в своем классе. Это F-4 «Фантом» компании «Макдоннелл Дуглас» и МиГ-21 КБ Микояна-Гуревича. Когда эти сверхзвуковые машины встречались в бою, зачастую решающими факторами были навыки отдельных пилотов, а иногда просто удача. После окончания войны во Вьетнаме прошло уже больше 40 лет, однако споры о соотношении потерь и о точности утверждений сторон продолжаются по сей день.

Здесь интересен один момент. «Фантом» и МиГ-21 являлись друг для друга врагами, но по своим характеристикам и внешнему виду это были очень разные самолеты. Большой и грузный «Фантом» весил почти 19 тонн, а вес МиГ-21 не дотягивал и до 10 тонн. Длина F-4 составляла 19 метров, а размах крыла 11 с половиной метров. У МиГа-21 профиль был меньше, как и размеры. В длину он был чуть больше 14 с половиной метров, а размах крыла немного превышал семь метров. Оба самолета могли развивать скорость более двух Махов.

Соотношение сильных и слабых сторон

МиГ-21 обычно имел на вооружении ракеты класса «воздух-воздух», такие как K-13/Р-13, и 23-мм встроенную пушку. «Фантом» часто оснащали ракетами класса «воздух-воздух» AIM-7 «Спэрроу» или AIM-9 «Сайдуиндер». Оба самолета могли также нести бомбовую нагрузку. Первые «Фантомы», воевавшие во Вьетнаме, имели на вооружении одни только ракеты. Из-за отсутствия пушки они зачастую оказывались в невыгодных условиях во время воздушных боев с МиГ-21 и другими истребителями советского и китайского производства. Более поздние модели оснастили встроенной пушкой с вращающимся блоком стволов М61 «Вулкан». «Фантом» обладал преимуществами, имея множество ракет, количество которых часто доходило до восьми, в то время как у МиГ-21 их было всего две.

В характеристиках каждого самолета проявлялись их сильные и слабые стороны. Проворный МиГ-21 во время разворота был крайне опасен, а его силуэт было трудно различить визуально на большом расстоянии. Тяжелый F-4 был известен своими реактивными двигателями, которые сильно дымили, демаскируя самолет, который и без того было легко опознать на расстоянии из-за больших размеров. МиГ-21 в целом считался более маневренным, а «Фантом» был лучше вооружен, имея ракеты. Позже, когда у F-4 появилась пушка, эта машина стала еще более смертоносной. МиГ-21 создавали как ближний истребитель-перехватчик, а «Фантом» был самолетом большой дальности.

F-4 ушел в отставку, а МиГ-21 по-прежнему парит в небе

«Фантом» строили в разных вариантах, и он стал основным средством борьбы за завоевание превосходства в воздухе. Еще были такие разновидности как истребитель-бомбардировщик, самолет-разведчик и самолет постановки противорадиолокационных помех, которые действовали в составе ВМС, корпуса морской пехоты и ВВС США. «Фантом» разрабатывали в 1950-е годы, а на вооружение он был принят в 1960 году. За три десятилетия с 1958 по 1981 год было построено почти 5 200 таких машин. Он участвовал в многочисленных военных кампаниях, начиная с вьетнамской войны и заканчивая операцией «Буря в пустыне», а также в других военных действиях. «Фантомы» приняли на вооружение не менее 10 стран, и многие из них до сих пор находятся в строю. Американские военные вывели этот самолет из боевого состава в 1996 году.

РИА Новости / Советский истребитель МИГ-21