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Российская подлодка произвела пуск ракеты «Калибр» из Черного моря 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Российская подлодка запустила «Калибр» из Черного моря
Фото: Газета.Ru
Подлодка "Колпино" совершила учебный пуск крылатой ракеты "Калибр" из Черного моря по береговой мишенной позиции. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе отработки задачи по применению высокоточного оружия экипаж "Колпино" произвёл пуск одной ракеты из подводного положения, которая успешно поразила мишенную позицию на береговом полигоне, пролетев по сложной траектории расстояние порядка 100 морских миль", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ракеты успешно поразила цель.
Пуск был осуществлён в рамках учений "Кавказ-2020".
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Оружие , Армия
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