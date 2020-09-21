«Супер-пупер ракета»: что Россия «украла» у Обамы

Когда СССР начинал эксперименты с гиперзвуком, бывший президент США Барак Обама еще ходил в школу, заявил инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов. Таким образом он опроверг заявление действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что российский гиперзвук был создан на основе информации, предоставленной Обамой.

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие на основе полученной информации о подобных технологиях у США.

«Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» [бывший президент США Барак] Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком», — сказал Ефремов в интервью «Российской газете».

Он обратил внимание, что Обама еще ходил в школу, когда СССР уже проводил эксперименты с гиперзвуком.

Двумя днями ранее Дональд Трамп заявил, что российское гиперзвуковое оружие было создано благодаря информации о подобных технологиях, полученной от администрации Обамы

Таким образом президент США ответил на обвинения в свой адрес в раскрытии засекреченной информации.

«Какое-то ничтожество говорит: «Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию». Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — заявил глава Белого дома на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Соединенные Штаты обладают настолько передовым оружием, что председатель КНР Си Цзиньпин , президент России Владимир Путин «и все остальные будут нам завидовать», убежден Трамп. По его словам, они знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда.

Впрочем, американский президент отказался уточнить, о каком именно оружии идет речь.

«Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком», — сказал глава государства.

В тот же день, когда было сделано это заявление, в России отмечали День оружейника.

По этому случаю президент России Владимир Путин констатировал, что впервые в новейшей истории РФ обладает самым совершенным оружием, которое может защитить страну от любых внешних посягательств.

Путин поздравил с праздником разработчиков и производителей лазерного комплекса «Пересвет», авиационной гиперзвуковой ракеты «Кинжал», морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем «Посейдон», крылатой ракеты неограниченного дальности «Буревестник», гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон» и других видов оружия, поступающих на вооружение армии и флота РФ.

Дональд Трамп уже несколько раз говорил об уникальном оружии, которым располагает его страна. 10 сентября он рассказал о новых созданных в Соединенных Штатах системах вооружений, которых нет ни у кого. «У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — заявил президент.

По его словам, Вашингтон создает «отличное оружие», в том числе ядерное. За последние три с половиной года власти Соединенных Штатов потратили на армию $2,5 трлн и сейчас вооруженные силы Соединенных Штатов «сильнее, чем когда-либо», констатировал глава государства. Он также отмечает, что ядерное оружие США «сейчас находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия».

Тем не менее Вашингтон признает свое отставание от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.

Глава Пентагона Марк Эспер в декабре прошлого года заявил, что его страна оказалась в этой сфере «в роли догоняющего». По этой причине министр обороны объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных осуществляются девять проектов, к тому же на текущий год назначены летные испытания нескольких прототипов.

Президент России в то же время отметил, что появление у РФ гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других государств на ее сдерживание. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он констатировал, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.