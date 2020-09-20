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Трамп утверждает, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия 

ТАСС 10 минут назад
Дело в оружии: Трамп назвал причину «зависти» РФ к США
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп вновь заявил в субботу, что Соединенные Штаты обладают оружием, "подобного которому этот мир никогда не видел". При этом он выступил с утверждением, что Россия, Китай и КНДР завидуют США в этом вопросе.

"Всего за 3,5 года при моей администрации мы восстановили потрясающую мощь ВС США. Лживые СМИ продолжают говорить: "О! Он раскрывает секретную информацию". Нет, я этого не делаю. Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел.

Я просто говорю вам, что президент [России Владимир] Путин и председатель КНР [Си] Цзиньпин… Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем", — сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.

"Они даже поверить не могут, если они знают. Вероятно, они не знают", — продолжил Трамп, вновь выразив надежду, что подобное оружие никогда не придется использовать.

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Оружие , Армия , В мире , США , Дональд Трамп , Китай , КНДР
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