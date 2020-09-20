Дело в оружии: Трамп назвал причину «зависти» РФ к США

"Всего за 3,5 года при моей администрации мы восстановили потрясающую мощь ВС США. Лживые СМИ продолжают говорить: "О! Он раскрывает секретную информацию". Нет, я этого не делаю. Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел.