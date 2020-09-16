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Эксперт предрек гонку вооружений времен холодной войны 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
России и США предрекли страшную гонку вооружений
Фото: Pixabay
Глава делегации СССР на переговорах с США по договору СНВ-1 Юрий Назаркин предрек гонку вооружений в случае, если Вашингтон примет решение не продлять нынешний договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что СНВ-3 — единственный договор, который существует между Россией и США в области ядерного разоружения.

«Он по крайней мере ограничивает гонку вооружений. Она, в общем-то, конечно, идет, но все это под обоюдным контролем. Так что какой-то ограничитель существует», — заметил эксперт.

По словам Назаркина, если договор не продлят, то никаких рамок уже не будет. В таком случае гонка вооружений будет происходить без всяких ограничений, как во времена холодной войны, когда не было никакого договора. Он добавил, что перспектива на ближайшие годы выглядит крайне неутешительной.
Кроме того, по мнению эксперта, шансы на продление договора при нынешней администрации Дональда Трампа равны нулю.
В августе президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. В июне Москва и Вашингтон договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
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Комментарии 1
Оружие , Армия , Ближний Восток , Войска , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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