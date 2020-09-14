Уничтожит авианосную группу: смоделирован удар «Кинжала»

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка. Это следует из статьи «Военного обозрения», авторы которой смоделировали такую ситуацию.

Эксперты смоделировали ситуацию, при которой авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии атакованы с воздуха гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал», пишет «Военное обозрение».

Как отмечает издание, один из рассматриваемых вариантов предполагает гипотетическое нанесение удара по одному из наиболее крупных авианосцев современности — USS George H. W.Bush (« Джордж Буш ») ВМС США . Водоизмещение американского авианесущего корабля составляет 97 тыс. т, а максимальная длина достигает 333 м. Экипаж судна состоит из 3,2 тыс. человек, плюс почти 2,5 тыс. военнослужащих авиационного крыла. Теоретический авиаудар наносил российский истребитель МиГ-31.

Моделирование представляет собой выбор точки контакта гиперзвуковой ракеты комплекса с авианосцем с учетом массы ее боевой части.

Как указано в открытых источниках, масса боевой части Х-47М2 «Кинжал» составляет 500 кг. Кроме того, учитывается и максимальная скорость полета ракеты на траектории: она составляет порядка 12 Махов (примерно 14,7 тыс. км/час).

Исходя из показателей российского гиперзвукового ракетного комплекса, даже при нахождении в составе авианосной ударной группы с прикрытием системой ПВО-ПРО, авианосец не сможет перехватить «Кинжал». Как отмечает издание, характеристики корабельных систем защиты от средств авиации США не позволяют оказать противодействие гиперзвуковому ракетному оружию. По мнению экспертов, эффективнее всего может быть нанесение удара не по командной рубке, а по палубе авианосца.

«Военное обозрение» пишет, что первое время после удара авианосец может оставаться на плаву, но потенциал его авиационного крыла будет сведен к нулю. К тому же такая атака способна привести к поражению хотя бы одного из двух военно-морских реакторов A4W от Westinghouse, общая мощность которых составляет 1100 МВт.

При этом ракета может не просто разрушить контуры циркуляции теплоносителя, а привести к взрыву самих ядерных реакторов в ходе их активной работы при выполнении боевой операции. Исходя из этого, удар одной ракетой комплекса «Кинжал» может оказаться достаточным для полного уничтожения не только головного авианосца, но и всей авианосной ударной группы.

«Кинжал» — это авиационный вариант ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Он несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. Впервые о нем сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Глава России обратил внимание на скорость ракеты, которая в десять раз превышает скорость звука, и ее возможность маневрировать на всей траектории полета.

По словам президента, летно-технические характеристики самолета-носителя «Кинжала» позволяют доставлять оружие в точку сброса «за считанные минуты».

Как утверждают представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), гиперзвуковой ракетный комплекс способен поражать объекты противника не только на суше, но и на море, отмечает «Военное обозрение».

По информации ТАСС, впервые боеприпас испытали в ноябре прошлого года в Арктике, когда истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели. По словам источника агентства, скорость «Кинжала» достигла 10 Махов.

В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал». Проработка проекта должна быть завершена до конца текущего года.

Но он не уточнил, будут ли оружием оснащаться строевые Ту-160 или их носителями станут модернизированные Ту-160М.

Ту-160 — это многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этого самолета в модернизированном варианте — Ту-160М. Впервые Ту-160М поднялся в воздух 2 февраля. На самолете обновили пилотажно-навигационное оборудование, комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия. Бомбардировщик можно вооружить 12-ю стратегическими крылатыми ракетами на двух многопозиционных поворотных пусковых установках внутри фюзеляжа.