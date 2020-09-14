Крылатая ракета "Брамос" для уничтожения воздушных целей типа самолеты AWACS будет создана в 2024 году, сообщил РИА Новости в понедельник содиректор российско-индийского совместного предприятия "БРАМОС" Александр Максичев.
"Проект крылатой ракеты "Брамос" "воздух-воздух" для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год", — сказал Максичев.
По его словам, принципиальное отличие этой ракеты будет заключаться в том, что она будет предназначена для уничтожения крупных и важных воздушных целей, например, самолётов радиолокационного дозора системы AWACS. Сейчас эти ракеты предназначены для уничтожение наземных и морских целей.
"Таким образом мы расширяем номенклатуру целей для ракет "Брамос", через несколько лет она будет способная уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но "мозги" у неё будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной (воздушной) цели", — сказал содиректор "Брамоса".