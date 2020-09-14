"Таким образом мы расширяем номенклатуру целей для ракет "Брамос", через несколько лет она будет способная уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но "мозги" у неё будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной (воздушной) цели", — сказал содиректор "Брамоса".