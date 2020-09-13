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СМИ раскрыли, каким оружием хвастался Трамп 

Газета.Ru и ещё 10 8 минут назад
Каким уникальным оружием хвастался Трамп
Фото: EPA
В США предположили, какое оружие президент США Дональд Трамп имел в виду, говоря, что такими системами не обладают ни российский лидер Владимир Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпин.
Как сообщает "Радио Sputnik" со ссылкой на издание Popular Mechanics, речь могла идти о ядерных боеголовках W76-2, о разработке которых объявили еще в 2018 году.

"Скорее всего, президент имел в виду новые ядерные боеголовки W76-2, которые были разработаны для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5", — пишет издание.

Также стало известно, что США начали производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения ими межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках. На вооружении ВМФ США находятся двенадцать атомных подводных лодок-ракетоносителей, оснащенных около 20 баллистическими ракетами Trident D-5, каждая ракета может нести от четырех до пяти ядерных боеголовок W76-2. Взрывная мощность одной такой боеголовки составляет около 100 килотонн.
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Комментарии 3
Оружие , Армия , США , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Китай
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