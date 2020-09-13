Каким уникальным оружием хвастался Трамп

Как сообщает "Радио Sputnik" со ссылкой на издание Popular Mechanics, речь могла идти о ядерных боеголовках W76-2, о разработке которых объявили еще в 2018 году.

"Скорее всего, президент имел в виду новые ядерные боеголовки W76-2, которые были разработаны для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5", — пишет издание.

Также стало известно, что США начали производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения ими межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках. На вооружении ВМФ США находятся двенадцать атомных подводных лодок-ракетоносителей, оснащенных около 20 баллистическими ракетами Trident D-5, каждая ракета может нести от четырех до пяти ядерных боеголовок W76-2. Взрывная мощность одной такой боеголовки составляет около 100 килотонн.