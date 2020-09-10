$85 млрд: США отправят МБР Minuteman III на свалку

Военно-воздушные силы США заключили с компанией Northrop Grumman контракт на $13,3 млрд на создание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования, являющейся основой одного из важнейших компонентов стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. По планам Вашингтона, новое оружие заменит МБР типа Minuteman III. Что известно о проекте новой американской ракеты — в обзоре «Газеты.Ru».

Вашингтон разработает новую межконтинентальную баллистическую ракету, которую Пентагон называет наземным стратегическим сдерживающим средством. По планам, она заменит устаревающие МБР типа Minuteman III, пишет The Hill.

Как ожидается, работы по созданию новой МБР продлятся около 8,5 лет, и ракета будет поставлена на боевое дежурство в 2029 году, говорится в сообщении корпорации Northrop Grumman.

Компания Northrop выиграла контракт после того, как стала единственным участником тендера — в прошлом году из конкурса выбыла корпорация Boeing

Northrop Grumman — военно-промышленная корпорация, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли, судостроении. Образована в 1994 году в результате слияния компаний Northrop Corporation и Grumman Corporation.

В рейтинге 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (Top 100) за 2020 год, по версии издания Defense News, компания Northrop Grumman занимает четвертое место с доходом от продажи оборонной продукции более чем $28 млрд Для сравнения, лучшая российская компания — концерн «Алмаз-Антей» — занимает в этом рейтинге 17-е место с доходом от продажи оборонной продукции чуть больше $9 млрд

Ожидается, что новая программа будет стоить не менее $85 млрд в течение следующих нескольких десятилетий.

Программа по созданию перспективной МБР долгое время была мишенью для демократов в США и сторонников ядерного нераспространения, которые утверждают, что предполагаемая стоимость общего плана модернизации стратегических ядерных сил США в $1,2 трлн слишком высока, и вместо этого они призывают к исследованиям по продлению срока службы межконтинентальных баллистических ракет типа Minuteman III.

Некоторые представители экспертного сообщества в США также утверждают, что наземный компонент ядерной триады должен быть полностью исключен из средств ядерного сдерживания (СЯС) США, поскольку состояние полной боевой готовности ракет, которые хранятся в шахтах в Соединенных Штатах, способствует риску начала случайной ядерной войны из-за ложной тревоги.

«Наша страна сталкивается с серьезными проблемами безопасности, включая глобальную пандемию, унесшую жизни уже почти 200 тыс. американцев, и мы не должны тратить наши ограниченные ресурсы на новое ядерное оружие, которое нам не нужно и которое делает нас менее уязвимыми», — сказал экс-министр обороны США Уильям Перри.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник фондом Ploughshares Fund.

«Самая высокая вероятность начала ядерной войны — ошибочный запуск ракеты, вызванный ложной тревогой и поспешным решением о применении ядерных межконтинентальных баллистических ракет. Вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на новые ядерные ракеты, которые нам не нужны, мы должны сосредоточиться на предотвращении случайной ядерной войны», — добавил экс глава военного ведомства США.

Как ранее писала «Газета.Ru», Вашингтон предполагает потратить $1,2 трлн в течение следующих 30 лет для модернизации своего ядерного арсенала и поддержания стратегических ядерных сил на требуемом уровне боевой готовности. Планируемые мероприятия затронут все составляющие ядерной триады США.

В американских военно-морских силах предстоит замена атомных ракетных подводных лодок типа «Огайо» на новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения типа «Колумбия». В военно-воздушных силах поступит на вооружение перспективный новый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер».

Планируется, что перспективная машина сможет применять как ядерное, так и обычное вооружение в любой точке земного шара. Кроме того, ВВС США планируют полностью заменить все 400 с лишним устаревающих МБР Minuteman III на новый перспективный носитель. В довершение всего на вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом.

Наконец, военное ведомство США выделит немалые деньги на совершенствование системы управления СЯС, требующейся для поддержания ядерной триады в самой высокой степени боевой готовности.

Несмотря на колоссальный размер суммы в $1,2 трлн, это лишь 6% от общей суммы расходов на национальную оборону США за указанный срок в 30 лет.

В структуре ежегодных расходов на национальную оборону США затраты на СЯС составят примерно 5,5% в 2017 году, возрастут приблизительно до 8% в конце 2020-х — начале 2030-х годах, затем снизятся примерно до 4,5% в 2040-х годах. Таковы расчеты авторов отчета бюджетного управления конгресса США.

Предстоящие затраты будут особенно велики для Военно-воздушных сил США, которые несут ответственность за финансирование системы управления, строительство перспективного бомбардировщика В-21, стратегической крылатой ракеты и МБР, которые планируется направить на замену Minuteman.