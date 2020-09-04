Россию заподозрили в нарушении оружейного эмбарго в Ливии 

По информации издания, составленный в том числе на основе полетных данных и документации о грузах доклад будет представлен комиссии Совета безопасности ООН в пятницу, 4 сентября.

Эксперты ООН заявили, что ОАЭ в первой половине 2020 года направили в Ливию более 130 авиарейсов, в основном используя три чартерные авиакомпании, зарегистрированные в Казахстане . При этом многие из этих самолетов отключали радиомаяки при вхождении в воздушное пространство Египта или Ливии. Описания доставляемых ими грузов в публикации назвали «подозрительно расплывчатыми».

После того, как в мае Казахстан в результате международных жалоб отозвал лицензию этих авиакомпаний, ОАЭ «поддерживают воздушный мост» с Ливией благодаря грузовым самолетам C-17 Globemaster, дополняется в докладе.

Турецкие военные грузы прибывают на запад Ливии в том числе и на пассажирских самолетах. «Купить билеты на эти рейсы почти невозможно, они не для коммерческих пассажиров», — отмечают эксперты.

В докладе также говорится, что Россия с 1 ноября по 31 июля якобы направила в Ливию 339 военных грузов, потенциальный общий вес которых мог достигать 17,2 тысячи тонн. В большинстве случаев для этих полетов использовали базу Хмеймим в Сирии.

При этом в публикации не предоставляются какие-либо доказательства этих утверждений, а также не уточняется, каким мандатом обладают авторы доклада.

В июле Германия, Франция и Италия заявили о намерении обсудить введение санкций за нарушение эмбарго в отношении Ливии. Согласно сообщению, страны Европейского союза (ЕС) будут готовы рассмотреть данный вариант в случае, если продолжатся нарушения оружейного эмбарго по воздуху, суше и морю.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.