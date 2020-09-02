В России показали «стопроцентного убийцу танков»

Новый российский перспективный противотанковый комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков, считает автор американского издания The National Interest. Так он оценил военную технику, которая ранее была представлена на форуме «Армия-2020». Журналист обратил внимание, что машина способна уничтожать цели с гарантией почти 100%.

Российский перспективный противотанковый комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков, считает американский публицист Питер Сучиу, о чем он написал в статье для The National Interest.

Он обратил внимание, что комплекс оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые могут уничтожить западный танк с гарантией почти 100%.

«В греческой мифологии Гермес выступает как эмиссар и посланник богов. Недавно представленная Россией система управляемого вооружения «Гермес» нового поколения может стать очень мощным посланием, поскольку сверхзвуковая ракета большой дальности способна уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией», — отметил автор.

Новые боеприпасы способны летать со скоростью более четырех скоростей звука и, по его мнению, могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

У этого комплекса есть компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет. Он способен вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Боевая часть каждой ракеты осколочно-фугасная, в ней содержится 20 кг тротила. «Гермес» стреляет на расстояние до 100 км.

Комплекс можно применять против бронетехники противника, командных или штабных машин, узлов связи, складов. Боевой модуль устанавливается на любое шасси, в том числе на бронеавтомобили. Как полагает обозреватель американского издания, это может дать преимущество уже существующим платформам. Комплекс с автономной системой «выстрелил и забыл» также способен наносить удары по целям при наведении с беспилотника и морских платформ, передает РИА «Новости».

В составе «Гермеса» есть несколько беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, обеспечивающих обнаружение цели и ее подсветку.

Этот комплекс может стать прорывом в области противотанкового оружия, а американский противотанковый комплекс Javelin на его фоне представляется безусловно устаревшим, констатировал Сучиу.

«Это может изменить правила игры на арене противотанковых платформ и, безусловно, бросить вызов израильским ракетам Spike», — подчеркнул автор.

Этот дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения от Конструкторского бюро приборостроения представили на форуме «Армия-2020». Как сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», ракета «Гермеса» обладает автономной системой наведения п