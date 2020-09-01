«Калибр» станет еще опаснее для противника

ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает, что у новой многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень-М» будет новая крылатая ракета «Калибр-М». У нее будет существенно большая дальность полета, чем у базовой модели, — свыше 4 тыс. километров.

Надо сказать, что у екатеринбургского КБ «Новатор» будет вполне достаточно времени для того, чтобы сделать ракету к началу испытаний новой подводной лодки. Именно новой, хоть она и отличается от уже эксплуатирующегося на Северном флоте шесть лет «Ясеня» всего лишь литерой «М», что означает «модернизированная».

Правда, не все «Ясени-М» будут вооружены новой ракетой, утверждает источник. На «Казани», которая сейчас проходит заводские испытания, ее, естественно, не будет. Не будет и на готовящемся к швартовым испытаниям «Новосибирске». А также на строящихся «Красноярске», «Архангельске», «Перми» и «Ульяновске».

«Калибром-М» вооружат две лодки, заложенные на Севмаше 20 июля 2020 года — «Воронеж» и «Владивосток». То есть 7-ю и 8-ю лодки модернизированной серии. Их спуск на воду запланирован на декабрь 2025 года («Воронеж») и декабрь 2026 года («Владивосток»). Переданы они должны быть ВМФ в 2027 году и в 2028 году. «Воронеж» поступит на Северный флот, «Владивосток» — на Тихоокеанский.

О модернизации «Калибра» с целью увеличения дальности полета начали говорить еще в 2018 году. Сообщалось, что идет НИР. И что прогнозируемая дальность полета ракеты должна возрасти с 2600 км до 4500 км. И добавляли при этом, что боевая часть ракеты достигнет тонны. Вполне понятно, что сразу два таких приращения маловероятны по законам физики.

В 2019 году процесс создания ракеты усложнился. Если прежде она предназначалась исключительно для использования на надводных кораблях и подводных лодках, то в связи с выходом США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, понадобилась ракета средней дальности наземного базирования.

И еще существенный момент. «Калибр-М» должна оснащаться как обычной боевой частью, так и ядерной. О мощности ядерной БЧ ничего не сообщается. В то же время это крайне важно — стратегический ли это будет заряд в десятки и даже сотни килотонн или же тактический с мощностью, не превышающей 5-10 килотонн. Если это будет первый, стратегический, вариант, то тогда придется корректировать перераспределение ядерных боеголовок, общее количество которых регламентируется договором о стратегических вооружениях.

Впрочем, и этот договор, судя по заявлениям Госдепа США , может быть разрушен. В одностороннем порядке, что немедленно повлечет за собой и выход из него и России.

То есть многоцелевые лодки «Ясень-М» фактически станут подводными стратегическими ракетоносцами. Причем может так получиться, что их ударный потенциал окажется выше, чем у РПКСН проекта 955 «Борей». «Борей» оснащен 16-ю баллистическими ракетами «Булава» с ядерными боеголовками. На «Ясене-М» можно разместить 50 крылатых ракет «Калибр». Правда модифицированных ракет войдет меньше — 40.

Это объясняется тем, что корпус «Калибра-М» будет увеличен для того, чтобы разместить в нем больше топлива. По существующим сведениям, диаметр ракеты увеличен с 533 мм (стандарт как для пусковой установки, так и для торпедных аппаратов) до 670 мм. А это диаметр сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс». На модифицированной лодке в вертикальных пусковых установках размещается 40 «Ониксов».

Вполне понятно, что скоростные характеристики «Калибра» будут перенесены и на «Калибр-М». То есть это будет дозвуковая ракета, способная на финальном участке маршрута развивать сверхзвуковую скорость порядка 2,7-2,9 М.

Источник сообщил ТАСС, что «новые многоцелевые подлодки будут носителями принципиально новых "Калибров-М" с дальностью стрельбы свыше 4 тыс. км. Новые подлодки будут лучше подготовлены к миссии неядерного стратегического сдерживания по сравнению с их предшественниками». Разумеется, если на ракеты не будут «навинчены» ядерные боевые части.

Надо сказать, что термин «неядерное стратегическое сдерживание» (НСС), появившийся сравнительно недавно, к настоящему моменту не «выкристаллизовался». То есть четких критериев не существует. Поэтому и арсенал такого сдерживания обширен — от дипломатических воздействий с целью заставить противника одуматься и экономического давления до нанесения разрушительных неядерных ударов с помощью армии.

Источник ТАСС имел в виду силовое воздействие на противника. И оно тем более эффективно, чем меньше способностей у противника остановить его. Понятие НСС начало активно раскручиваться военными с появлением высокоточного оружия, обладающего при этом большой, стратегической дальностью. К таким средствам прежде всего относится ракетное оружие морского базирования — американские «Томагавки» и российские «Калибры». А также авиационные крылатые ракеты — Х-55 и Х-101. США тут противопоставить особо нечего.

Однако по мере развития систем противоракетной обороны актуальность вышеперечисленного оружия несколько снизилась. И на передний план вышли ракеты, которые практически со стопроцентной вероятностью способны достигнуть цели. Таков ОТРК «Искандер-М». А также маневрирующие гиперзвуковые или окологиперзвуковые ракеты. Принятый на вооружение «Кинжал». Авиационная ракета Х-32. А также противокорабельная ракета морского базирования «Циркон», испытания которой подходят к концу. И носителем этой ракеты станет МАПЛ «Ясень-М». Вероятно, это будут те же самые лодки, которые примут «Калибр-М», — «Воронеж» и «Владивосток». Но, может быть, и какие-то предыдущие лодки, скажем, «Пермь» и «Ульяновск». Ведь «Циркон», в отличие от «Калибра-М», уже существует не только в чертежах, но и в железе.

Однако если сравнивать «Калибр-М» с «Томагавком», то у российской ракеты значительно больший потенциал для НСС. Дальность больше чуть ли ни в 2 раза. А также скорость при входе в зону ПРО противника должна возрастать почти до 3 М. Так что с источником ТАСС невозможно не согласиться: «Новые подлодки будут лучше подготовлены к миссии неядерного стратегического сдерживания по сравнению с их предшественниками».

Однако это повышение статуса лодки должно произойти не только из-за новой ракеты. Точнее двух, первой из которых должен стать все-таки «Циркон». Качество и самого «Ясеня-М» значительно продвинулось вперед по отношению к «Ясеню».

На новой лодке многое изменено. Усилено оборудование, прежде всего электронное. Изменены обводы, проведены мероприятия по дальнейшему снижению шумности. И теперь по этому важнейшему параметру «Ясень-М» превосходит американскую многоцелевую «Вирджинию». Но в то же время немного уступает «Сивулфу», в создание которого американцы вложили громадные средства. Потому-то и были построены только три такие супперлодки.

Гидроакустическая система (ГАС) на «Ясене-М» построена по более прогрессивному принципу, предполагающему увеличение чувствительности и избирательности. Для чего конструкторы КБ «Малахит» кардинально изменили компоновку оборудования и вооружения. Передняя часть лодки освобождена от торпедных аппаратов. Впервые в истории подводного флота они были смещены к центру. Освободившееся пространство было отдано под аппаратуру гидролокации, как пассивной, так и активной. Помимо носовой антенны ГАС «Иртыш-Амфора» использует еще две, расположенные по бокам лодки.