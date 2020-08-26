Охота на гиперзвук: «Другие радары попросту не успевают»

На проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2020» представлен макет уникальной системы ПВО-ПРО «Резонанс-НЭ». Радиолокационный комплекс способен обнаруживать и сопровождать самые сложные типы воздушных целей — самолёты-невидимки, крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты.

Фото: © ЗАО НИЦ «Резонанс» © ЗАО НИЦ «Резонанс»

Максимальная дальность действия станции — 1100 км. В настоящее время она несёт боевое дежурство в Арктике и успешно эксплуатируется за рубежом. Особенность отечественной системы заключается в применении технологий искусственного интеллекта и метода, который значительно увеличивает показатель эффективной отражающей поверхности воздушных объектов. Как отмечают эксперты, «Резонанс-НЭ» имеет большое значение для обеспечения обороноспособности России , особенно с учётом планов других стран по разработке гиперзвукового оружия.

На международном форуме «Армия-2020», который в эти дни проходит в парке «Патриот» ( Кубинка ), представлен макет уникальной отечественной радиолокационной станции (РЛС) метрового диапазона «Резонанс-НЭ». Этот комплекс позволяет обнаруживать гиперзвуковые и малозаметные цели. Станция уже несёт боевую вахту в арктических регионах РФ и успешно продаётся за рубеж.

«Резонанс-НЭ» представляет собой несколько массивных сооружений, занимающих площадь примерно в один гектар. Главным элементом комплекса являются антеннофидерные устройства (АФУ), которые необходимы для усиления мощности радиоизлучения, приёма и обработки данных. Станция лишена вращающихся антенн, так как круговой обзор пространства осуществляется электронным способом.

Также в состав РЛС входит вычислительная техника, а при необходимости может использоваться и наземный радиозапросчик «Лира-ВМЭ». Он придаёт станции дополнительные боевые возможности, может использоваться для управления воздушным движением и определением государственной принадлежности авиатехники.

Разработчиком этой системы ПВО-ПРО является ЗАО НИЦ «Резонанс» ( Москва ). В западной классификации столичная РЛС относится к типу Early Warning Radar Complex — радиолокационный комплекс дальнего обнаружения.

Детище московских специалистов способно обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным объектам на дальности до 600 км, по высоте — до 100 км. При этом баллистические цели попадают в зону видимости «Резонанса-НЭ» на расстоянии до 1100 км. РЛС создана с учётом последних достижений в области радиолокации, вычислительной техники и цифровой обработки сигналов.

Помимо большой дальности мониторинга воздушной обстановки, к основным преимуществам «Резонанса-НЭ» разработчик относит высокую помехозащищённость, точное определение количества целей, надёжность, значительный ресурс непрерывной работы, модульность построения аппаратуры.

Кроме того, РЛС обладает функцией одновременного сопряжения с аппаратурой командных пунктов и автоматизированными системами управления (АСУ) средствами ПВО, в частности с комплексом «Поляна-Д4М1».

Охота на «стелс» и гиперзвук

На практике «Резонанс-НЭ» способна обнаруживать широкий класс воздушных целей — самолёты стратегической и оперативно-тактической авиации, вертолёты, крылатые и баллистические ракеты, аэростаты. Однако основной «специализацией» отечественной станции являются самолёты-невидимки, крылатые ракеты и гиперзвуковые изделия.

В РЛС реализован принцип резонансного отражения радиоволн, который приводит к резкому увеличению показателя эффективной отражающей поверхности (ЭОП) воздушных объектов. Таким образом система безошибочно фиксирует летательные аппараты, выполненные по технологии «стелс», и передаёт данные по ним на огневые средства поражения.

ЗАО НИЦ «Резонанс»

По расчётам московских инженеров, ЭОП типичной крылатой ракеты для радаров, использующих эффект Релея, составляет порядка 0,05 кв. м, а для «Резонанса-НЭ» — 15 кв. м.

«Указанное явление делает неэффективной технологию «стелс» и практически снимает вопрос с малозаметностью таких воздушных объектов, как (американские. — RT) самолёты F-117, B-2, F-35 и аналогичных им», — говорится в материалах ЗАО НИЦ «Резонанс».

Ситуация с обнаружением и сопровождением гиперзвуковых объектов более сложная, отметил в беседе с RT генеральный директор предприятия Иван Назаренко. Однако возможности «Резонанс-НЭ» позволяют решать эту задачу за счёт сокращения до одной секунды темпового обращения к цели (темп обновления информации). На других РЛС этот показатель составляет примерно 10 секунд.

«Естественно, гиперзвуковое изделие быстро летит, и другие радары попросту не успевают за ним. Наше темповое обращение позволяет своевременно отслеживать такие цели. Гиперзвуковой аппарат попадает в энергетическое поле, которое излучает локатор. Оператор станции может видеть такой объект на экране, он подсвечивается красным цветом», — рассказал Назаренко.

Как пояснил руководитель ЗАО НИЦ «Резонанс», подобная РЛС занимает важную нишу в системе противовоздушной обороны России. По оценке Назаренко, на сегодняшний день отечественная станция является самым надёжным средством передачи информации по гиперзвуковым изделиям на комплексы борьбы с ними.

В беседе с RT замглавы ЗАО НИЦ «Резонанс», доктор технических наук Александр Щербинко обратил внимание на когнитивную функцию РЛС. Она заключается в том, что вычислительное оборудование станции анализирует результаты работы по обнаружению воздушных целей, выявляет ошибки и справляет их.

«Наш когнитивный локатор обладает искусственным интеллектом. Он «самообучается» и вырабатывает более совершенные алгоритмы. В случае с гиперзвуком искусственный интеллект анализирует все отметки цели. Это триллион операций, но искусственный интеллект позволяет значительно сэкономить машинное время. О чём, собственно, и говорит низкий показатель темпа обращения к цели», — пояснил Щербинко.

По его словам, в настоящее время в Арктике развёрнуты пять когнитивных радиолокационных станций. Ещё столько же РЛС «Резонанс-НЭ» появится в российском Заполярье в ближайшие годы. При этом системы, которые поставляются зарубежным государствам, лишены искусственного интеллекта.

«Резонанс-НЭ» может эксплуатироваться практически в любых природно-климатических условиях. Радиолокационная система выдерживает температуру от -50 до +60 , порывы ветра до 50 м/c, плотность выпадения осадков до 300 мм/ч, влажность до 95% при +25 .

Как правило, на местности «Резонанс-НЭ» развернут в форме квадрата из четырёх модулей. Однако по желанию заказчика РЛС может быть собрана в одномодульном, двухмодульном или трёхмодульном вариантах с секторами обзора 90°, 180° и 270° соответственно.

«На лидерских позициях»

В беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов назвал «Резонанс-НЭ» высокоэффективной системой обнаружения гиперзвуковых и малозаметных летательных аппаратов. По его словам, искусственный интеллект станции позволяет смоделировать электронный образ цели, точно определить её тип и параметры полёта.

«Система действительно уникальная. Она подтвердила характеристики во время испытаний, потом её стали размещать в Арктике. Если я не ошибаюсь, за рубежом «Резонанс-НЭ» стоит на вооружении Египта и Ирана. Учитывая частоту полётов израильских F-35, эти самолёты наверняка успели попасть в поле зрения российских РЛС на Ближнем Востоке», — предполагает Кнутов.

Как считает эксперт, Россия смогла опередить Соединённые Штаты и другие государства в сфере развития комплексов радиолокационного обнаружения гиперзвуковых изделий. По мнению Кнутова, в настоящее время ВС РФ обладает возможностью поражать цели, развивающие скорость свыше 5 чисел Маха.

«В России несколько станций «Резонанс-НЭ» несут дежурство в Арктике. Это связано с тем, что именно северо-запад России считается наиболее важным регионом обороны. Однако со временем «Резонанс-НЭ» или его усовершенствованные варианты вполне могут быть развёрнуты на других ракетоопасных направлениях», — прогнозирует Кнутов.

В комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что российские разработчики средств ПВО-ПРО совершенно справедливо исходят из тезиса о неизбежности массового распространения гиперзвуковых аппаратов. В связи с этим растёт запрос на повышение эффективности средств борьбы с данным видом оружия.